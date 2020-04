Velké problémy v malém New Jersey: Pacienti leží i v upravených kavárnách, do nemocnic pro těla jezdí chladicí vozy

Ohnisko pandemie nového typu koronaviru v USA se zřejmě přesouvá z New Yorku o pár kilometrů dále přes řeku Hudson. Guvernér New Jersey Philip D. Murphy nařídil, aby se každý chovat tak, jako by v sobě nosil COVID-19. Některé nemocnice už ohlásily, že nemají dostatek plicních ventilátorů ani místo pro další paceinty. Improvizovaná lůžka se tak připravují téměř úplně všude.

Ohnisko pandemie nového typu koronaviru v USA se zřejmě přesouvá z New Yorku o pár kilometrů dále přes řeku Hudson. Guvernér New Jersey Philip D. Murphy nařídil, aby se každý chovat tak, jako by v sobě nosil COVID-19. Některé nemocnice už ohlásily, že nemají dostatek plicních ventilátorů ani místo pro další paceinty. Improvizovaná lůžka se tak připravují téměř úplně všude.

New Jersey je sice čtvrtým nejmenším státem USA, ale s devíti miliony obyvateli jedenáctým nejlidnatějším. Pokud jde o hustotu zalidnění, je dokonce na prvním místě (470 obyvatel na km²). Právě to znamená, že se COVID-19 může šírit prakticky nekontrolovaně.

„Jsme epicentrem nákazy,“ uvedl pro New York Times vedoucí lékař v Hackensack Meridian Health Dan Varga. Guvernér státu už v pátek nařídil stáhnout vlajky na půl žerdi. Situace se bude stále zhoršovat, zlepšení v dohledné době nečekejte,“ řekl Philip D. Murphy.

Nejhorší je to v Bergenu

V neděli na koronavir zemřelo v New Jersey 917 lidí a 37 505 bylo infikováno. Po New Yorku je to nejvyšší počet nakažených v USA, ovšem v někdejším Novém Amsterdamu už naštěstí počty nových případů začínají klesat. Do některých nemocnic byly přesunuty chladicí vozy jinak převážející například potraviny, aby se se mohly mrtvá těla rychleji odvázet. „Ano, je to pravda,“ potvrdil guvernér.

Nemocí COVID-19 už v celých USA podlehlo více než 9 a půl tisíce lidí, více než 336 tisíc je nakaženo. Epicentrem zůstává východní pobřeží, kde je skoro 40 procent všech nakažených. Nový typ koronaviru však proniká i na středozápad, například Illinois hlásí přes 11 tisíc nemocných.

Situace je nejhorší v Bergenu, což je nejlidnatější čtvrt New Jersey. Potvrzených případů tu bylo 6 187, necelé dvě stovky lidí zemřely. Teaneck, což je jedna z největších černošskýc čtvrtí, hlásí 421 případů COVID-19. V nemocnicích jsou samozřejmě zakázané návštěvy, někde nabízejí pacientům iPady, aby mohli komunikovat se svými blízkými.

Jinak funkci rodiny plní sestřičky. „Musíme jim poskytnout nejden zdravotní péči, ale také útěchu nebo je vyslechnout. Nikoho jiného zde nemají,“ potvrdila paní Acito, která pracuje v Holy Name Medical Center.

Nedostatek téměř všeho

Lékaři předpokládají, že počty nakažených budou narůstat následující dva týdny. Pacienti už leží i v narychlo upravených nemocničních kavárnách, která byla v Hackensack University Medical Center vybavena jako jednotka intenzivní péče. COVID-19 přitom zabíjí celé rodiny. Třiasedmdesátiletá Italo-američanka Grace Fusco zemřela jen pár dní předtím, než nový typ koronaviru "vzal" i její tři děti.

Do New Jersey federální vláda poslala asi 650 plicních ventilátorů. Už teď je však jasné, že to nebude stačit. Hned čtrnáct zařízení by potřebovalo počty navýšit, stejně jako další nezbytné pomůcky. Jinde jsou zase nedostatkovým "zbožím" lékaři. „Máme dost postelí, ale nemá kdo sloužit. O kriticky nemocné postele se brzy nebude mít kdo starat,“ obává se doktor Varga. Do New Jersey se tak na pomoc začínají sjíždět dobrovolníci z blízkého i dalekého okolí. Jen během víkendu nabídlo pomoc téměř 8 tisíc lidí.

Seniory izolujte klidně i na podlaze

Samostatnou kapitolou jsou v New Jersey domovy seniorů. Více než třetina zařízení hlásí minimálně jednoho nakaženého. Státní komisařka pro zdraví Judith M. Persichilli nařídila, aby pracovníci v těchto domovech vždy používali chirurgické masky. Stejně tak podle ní musí být nasazeni pacientům, kteří trpí horečkou nebo mají kašel. Zároveň doporučila jejich naprostou izolaci, byť by to mělo být třeba na podlaze.

„Všichni máme někoho, kdo tu není s námi, o koho bychom se potřebovali starat,“ uvažovala Lisa Crowley, jejíž dvaaosmedesátiletá maminka má Alzheimerovu chorobu. Přesto zůstává v práci a stará se o nemocné.

Podle společnosti Goldman Sachs se COVID-19 v USA nakazí až 150 milion lidí. 80 procent z nich prý bude mít mírný průběh, těžký zaznamená 5 procent populace, zejména starší. Úmrtnost se bude podle společnosti pohybovat kolem 2 procent.

Naděje už je "vidět"

Přesto existuje světlo na konci tunelu. Minulý týden už Hackensack Meridian Health přibylo "jen" 400 nových případů, zatímco o týden dříve to podle doktora Vargy bylo 550. Krize také prohloubila mezilidské vztahy. „Mám dvě malé děti, syn nechápe, proč ho nemohu uložit ke spánku nebo pochovat,“ pokyvovala hlavou sestřička Ashley Fitzpatrick. Jedním dechem však dodala, že se vždy najdou lidé, kteří se jí o děti dobře postarají.

Jisté je, že New Jersey ještě nemá vyhráno a zřejmě zemře velký počet lidí. Všichni se však snaží pracovat na plné obrátky a doufají, že všechno brzy přejde. Jeden příklad mají velmi blízko - New York už se pomalu, ale jistě zotavuje.

KAM DÁL: Kdy může vláda omezit vaše práva daná ústavou? Při vyhlášení nouzového stavu nejspíš nepostupovala správně.