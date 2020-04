Starosta Borecký: O čem sním, když zrovna náhodou nespím? Jak nebohatnou jenom velcí a malí nekrachují

Ať už máme na koronavirus a jeho nebezpečnost názory jakkoli různé, shodujeme se na jednom - čeká nás drsný propad ekonomiky. Mnohé z toho budou přímé důsledky vládních opatření, ale podstatná část k nám přijde ze zahraničí. To, že naše i západní ekonomika směřovala do recese už před koronavirem, všechny problémy jen vygraduje.

/KOMENTÁŘ/ Vláda představuje svůj program na rozjezd ekonomiky: stavění přehrad, dálnic, podpora pro velké firmy (a jasně, něco se hodí i živnostníkům, aby moc neřvali). Celkem za 8 bilionů Kč. Ty peníze si půjčí. Takže velcí zbohatnou, malé a střední firmy zaniknou nebo je převezmou ti velcí (případně zahraniční investoři) a dluh zlikviduje hyperinflace (a ta se postará i o naše úspory a zchudnutí střední třídy).

Jde to ale jinak? Myslím si, že ano

O čem tedy sním, když zrovna náhodou nespím?

sním o tom, že vláda okamžitě uvolní opatření, kterými zmrazila ekonomiku, a že otevře (byť třeba s omezením typu povinné karantény) hranice

sním o tom, že vláda nebude vykupovat firmy typu České aerolinie a prostě je nechá padnout, projít restrukturalizací a nechá tak přirozeně čistit trh

sním o tom, že si vláda uvědomí, že jádro bohatství společnosti a ekonomiky tvoří malé a střední podniky a veškerou svoji pomoc soustředí na ně. Jim teď chybí cash, takže bych malým firmám do 50 zaměstnanců nabídl nevratnou dotaci do výše 100 % platu na zaměstnance pro období 03-06/2020 + 50 % nákladů na provoz vykázaných za období 03 - 05/2020. Firmám od 50 do 250 zaměstnanců bych směřoval balíček na dodávku likvidity formou okamžitých 10letých bezúročných úvěrů poskytovaných bankami klientům, kde stát by působil jako garant a bankám by dotoval úrokové náklady, a to až do výše rozdílu v tržbách za období 03-09/2019 vůči 03-09/2020. Nákladově by to vyšlo na cca 400 miliard Kč.

sním o tom, že u větších firem, které vykázaly za rok 2019 na úrovni EBITDA kladné hospodaření, by se jednalo o státní záruky a garance za standardní úvěrové financování. Zde by se mohlo jednat objem ve výši cca 300 mld Kč.

sním o tom, že si vláda uvědomí, že jedním z největších zadavatelů zakázek pro malé a střední firmy jsou obce a města, a tak by vláda nasměrovala k obcím a městům do 150 000 obyvatel mimořádnou dotaci ve výši 10 000 Kč na jednoho obyvatele vázanou účelově na investice či opravy a udržování. Stát by to vyšlo na 80 miliard Kč a města a obce by to výrazně "nakoplo" v zadávání zakázek a investování především k malým a středním firmám.

sním o tom, že vláda pochopí, že tzv. New green deal nemusí znamenat jen nesmyslnou podporu elektromobility, ale že se může jednat o úžasnou příležitost na tranformování naší ekonomiky k ekonomice, která nebude ekonomikou poškozující naše životní prostředí, ale ekonomikou založenou na nápadech a znalostech. Naši lidé, podnikatelé i vědci ukázali, že na to máme.

sním o tom, že vláda pochopí, že lít peníze mamutím agrokomplexům je cesta do pekel a že zemědělskou pomoc bude směřovat k malým a středním zemědělským podnikům. Ostatně, netřeba zde vymýšlet, cestu ukazuje Asociace soukromého zemědělství.

a last but not least, koronakrize nám ukázala, že se nám nabízí skvělá příležitost skokově digitalizovat stát i školství. A tak sním, že vláda pochopí, že přidat ročně 1 % HDP do školství je ta úplně nejlepší investice ze všech!

Věřím tomu, že jelikož by větší část pomoci směřovala do ekonomiky formou garancí a úvěrů, nemuselo by nakonec být dluhové zatížení státu tak strašlivé, pohoršili bychom si z hlediska perspektivy 10 let o nějakých cca 5 % HDP.

A mohli bychom z toho nakonec vyjít i s proměněnou a lepší ekonomikou.

- Petr Borecký, starosta Úval -

