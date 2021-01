Superministr Havlíček by si měl odpočinout, nepozná ani rodné číslo. Nedostatek spánku škodí duševnímu zdraví

/KOMENTÁŘ/ Kdo si omylem nebo záměrně pustil Partii televize Prima, zase se nestačil divit. Karel Havlíček tam zcela vážně pronesl, že systém určený pro registr očkování seniorů nad 80 let v pátek nekolaboval.

Dobře, všichni vědí, že ano, ale pan premiér tvrdí, že ne. „Byl pouze pět minut přetížen,“ snil v pátek Andrej Babiš. A když svatý Andrej něco řekne, je to zákon ať jde to sebevětší pitomost. Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti. Pan Havlíček zavil hodně falešně, ale nic jiného mu jako už mnohokrát ani nezbývalo.

Dobrý pohádkář z něj nikdy nebude

Ministr "nadčlověk" také tvrdil, že registrace nebyla složitá. Tady záleží na úhlu pohledu. Jestli má člověk rád adrenalin a několik hodin čas, opravdu složitá nebyla, mohl si to dokonce parádně užít. Několikrát spadlý systém, PIN, který byl zřejmě ztracen kdesi "v drátech" a jako zlatý hřeb hláška o vyčerpaných místech.

Yes! Tohle je jako drtit rallye Dakar na motorce a nevědět, do jaké duny se zaboříte až po hlavu. Když jsem u zaboření se někam až po hlavu, tak pan Havlíček...no, to je jedno. Každpádně není-li senior tak nadaný, dokonalý a výkonný jako ministr Havlíček, moc šancí na zvládnutí registrace neměl. Tím spíš, že dlouho nefungovala ani podpůrná telefonní linka 1221. „Byla jen chvíli přetížená. Vše funguje dobře,“ hlásil dál Havlíček. Ne, panáčku, dobrý pohádkář z tebe fakt nebude.

Naprosto odtržený od reality

Postupně jsme se ale dostali k vrcholu primáckého pořadu. Markéta Pekarová Adamová Havlíčka upozornila, že se rodná čísla, která se do systému zadávají, posílají do zahraničí. „To je poplašná zpráva,“ durdil se Havlíček a vypadal jako čertík, když otevřete krabičku. „Tam se nedávají rodná čísla, to jsou čísla pojištěnce,“ korunoval super ministr svůj obdivuhodný výkon.

Takže, pane Havlíčku. Když vám to dosud nikdo neřekl, což se mohlo stát, protože panu Jágrovi také zatajili elektrokolo, tak vězte, že číslo pojištěnce je rodné číslo! Většina občanů to ví, protože není odtržena od reality a alespoň někdy se na kartičku zdravotního pojištění podívá. Ale na to vy asi nemáte čas.

Mám o něj velký strach

Musím říct, že mám o pana Havlíčka strach. Opravdu. Takto se přetěžovat zkrátka není zdravé. Myšlenky se pletou a může dojít až k nesmyslnému blábolení, což nám předvádí až příliš často. Nemám mu to za zlé, protože nedostatek spánku má vliv na kognitivní schopnosti jako je pozornost, reakční doba nebo paměť. To je dokázáno mnoha vědeckými studiemi. Spánková deprivace také přímo souvisí s negativním myšlením a emoční nestabilitou.

Bylo by tedy hrozně fajn, kdyby se pan Havlíček na chvíli zastavil, přestal myslet na blaho všech a myslel hlavně na sebe. Chápu, že je to hrozně složité, protože má samaritánství a touhu po pomoci v krvi. Ale co je moc, to je příliš. Tady jde o život, pane ministře. I Superman si dal někdy pauzu a vyrazil si s Lois jen tak...

