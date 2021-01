Oblíbená hra na víkend: zaregistrujte seniora na očkování. Nyní se už dají sehnat termíny. Ale neví se, komu systém odesílá rodné číslo

Další termíny se objevují, protože se do rezervačního systému napojují další očkovací místa. Že tam nebyly na začátku je chybou ministerstva zdravotnictví, ale jak říká Cimrman: „můžete si stěžovat, ale to je tak všechno“. Dámy na lince 1221 jsou nápomocny, ale problémy systému řešit neumí, takže komplikace řeší novou registrací.

Rezervační systém již celkem funguje

Podstatné je, že systém již celkem funguje, sms s PIN kódy přicházejí v rozumných časech a na různých místech se dají najít volné termíny. Většinu seniorů na očkování stejně někdo poveze, tak je asi jedno, jestli je to 10 nebo 30 kilometrů.

Problémy při registraci a rezervaci termínů je obvykle možné vyřešit novou registrací, která přepíše tu starou, takže při dostatku trpělivosti už systémem projít lze.

Hlídací pes upozorní na nové termíny

Pokud na vybraném místě nenajdete volný termín, funguje služba „hlídací pes“ Je to modrý proklikávací text asi v půlce obrazovky, stačí na něho kliknout a on Vás do mailu upozorní na nové termíny. V Anglii je tato funkce automatický, ale my jsme v Česku, tak jsme rádi za psa.

Pozor na rodné číslo!

Jedna nejasnost trvá a to ohledně distribuce citlivých osobních údajů. Při registraci zadáváte rodné číslo do kolonky "číslo pojištěnce", když se vám asistuje linka 1221, tak ta rodné číslo přímo požaduje. Pak se rodným číslem přihlašujete do rezervačního systému reservatic.com pro objednání termínu očkování. Před roboty zase hlídá rezervační systém reCAPTCHA od Googlu, které také sbírá data.

Foto: JŠ archiv Čtidoma Číslo pojištěnce je většinou zároveň rodné číslo

Na webu ministerstva zdravotnictví existuje dokument o nakládání s citlivými údaji, ten ale tvrdí, že se rodné číslo zpracovává jen pro účely „modulu OČKO“, což se nejeví jako pravda. O Googlu jako zpracovateli dat ministerstvo také mlčí. Zeptali jsme se na ministerstvu, to zatím mlčí.

Blatný se v ČT přirovnal k Billu Gatesovi

Zní to neuvěřitelně, ale ministr Blatný v reportáži na ČT se srovnával s Billem Gatesem (zakladatel Microsoftu a tvůrce Windows/Office). Po pátečním kolapsu a problémům rezervací dosti odvážné. Zdá se, že ve vládě roste nový expert na všechno, třeba brzy dostane další ministerstvo.