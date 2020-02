Angličané mají Jacka Rozparovače, my zase Martina Roháče. Sériový vrah měl na svědomí téměř šedesát životů

O životě a skutcích Jacka Rozparovače se píše už téměř 150 let. Své vraždy páchal v roce 1888 a od té doby pravidelně plní nejprve černou kroniku, později stránky, určené historii. Jeho svědomí přitom ale tížilo “jen" 5 - 10 vražd. To náš Martin Roháč má na svém kontě 59 vražd, a přesto jeho jméno slyšel asi jen málokdo. Co to bylo za člověka?