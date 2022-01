Ann Russell Miller: Jeptiška, která pořádala bujaré večírky, hrála karty a plavila se na jachtách

Když řádová sestra Mary Joseph zemřela, bylo jí 92 let. Dožila v klášteře, poslední tři desetiletí z něj v podstatě neodešla. Příběh Ann Russell Miller (tak se "předtím" jmenovala) o tom, jak se do kláštera dostala, je ale hodně daleko od normálu.

Kouřila, pila a hrála karty

Narodila se roku 1928 a o dvacet let později se bláznivě zamilovala do Richarda Millera, za kterého se později provdala. Nic z toho ale neplánovala, ve skutečnosti celý život snila o tom, že se stane jeptiškou. Miller se později stal víceprezidentem společnosti Pacific Gas and Electric a zámožným mužem.

„Ve 27 letech už měla pět dětí,“ napsal její nejmladší syn Mark Miller na Twitter. „Pak měla ještě dalších pět. Měla celý basketbalový tým. Říkala tomu plánované rodičovství. Měla snad přes milion přátel. Kouřila, pila a hrála karty.“

Nezapomínala na dobré skutky

Podle známých řídila tak rychle a nerozvážně, že lidé vystupující z jejího auta byli vyčerpaní strachy. Své děti vychovávala v obrovské luxusní vile v San Francisku s nádherným výhledem. Nezapomínala se ale postarat ani o své přátele, které brávala na dovolené a výlety lodí.

Na dobré skutky ale nikdy nezapomínala. V jeden moment byla členkou 22 různých charit, kterým pomáhala s výběrem finančních prostředků pro potřebné, církev a nadané žáky.

Její druhá životní etapa začala po smrti jejího manžela v roce 1984. Vyplnila si svůj dlouholetý sen. Rozdala všechen svůj majetek a stala se jeptiškou. Přidala se do sesterství Panny Marie Karmelské, které patří k těm nejpřísnějším vůbec.

Život v řádu

Řád Karmelských sester žije převážně v naprostém tichu. Klášter opouštějí jen velmi zřídka a to samé platí i o mluvení.

Její nejmladší syn ji v klášteře za posledních 30 let mohl navštívit jen dvakrát, a to bez jediného obejmutí. Měla 28 vnoučat. Některé z nich nikdy nepoznala.

Spala na dřevěném prkně a nosila hnědý hábit s hnědými sandály. Jestli si čas od času posteskla po svém starém životě plném designového oblečení a pohodlných postelí, se už nedozvíme.

Konec "starého" života"

Nebyla by to ona, kdyby odchod do kláštera dosyta neoslavila. V den svých 61. narozenin uspořádala obrovskou párty pro všechny své přátele a známé v hotelu Hilton v San Franciscu v Kalifornii. Očekávala více než 800 hostů, se kterými se chtěla rozloučit.

Jedli ty nejdražší mořské plody a slavili. Na hlavě měla korunku z květin a kolem pasu uvázaný héliový balónek, který se tak nad ní vznášel a ostatním usnadnil ji v davu najít a rozloučit se.

Hned druhý den po obrovském mejdanu odletěla a její život řádové sestry započal. Zkrátka první třetinu svého života prý zasvětila sobě, druhou rodině a poslední Bohu.

Zdroj: BBC

