Babiše odmítli obsloužit v Třeboni, Monika podporuje české živnostníky na Jadranu a non stop mejdan u Míši Davida

Zůstaňte doma, podporujte české živnostníky a neriskujte koronavirus. Tak by se dal shrnout apel vlády a odborníků pro letošní léto. Zatímco premiér před voliči plamenně hovoří o opatrnosti a utrácení v tuzemsku, jeho paní Monika vystavuje své tělo v Chorvatsku. Ano, někdo se už má líp. A k tomu srovnávání Jakeše s Havlem, je celkem těžké brát věci S NADHLEDEM. Ale my to zvládneme, jsme nejlepší!