Czernin: Nikým nevolený úředník Mynář si zprivatizoval ikonu české státnosti, Pražský hrad

Senátor a první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin se ostře ohradil proti propagačnímu videu Pražského hradu s názvem „Příběh jednoho listu papíru“. „Není možné, aby úředník relativizoval a kritizoval postoje demokraticky zvolených politiků a využíval k tomu oficiální komunikační kanál hlavy státu. Je to nestoudné a trapné,“ říká otevřeně.

Senátor Czernin považuje za mimořádně nevhodné, že pro obhajobu kroků státního úředníka byl užit oficiální komunikační kanál Pražského hradu a prezidenta republiky www.hrad.cz. „Jsem nesmírně rozhořčen, že si nikým nevolení úředníci zprivatizovali ikonu české státnosti, Pražský hrad, do té míry, že jej používají k obhajobě svých neobhajitelných kroků,“ tvrdí Czernin. „Ani nezmiňuji skutečnost, že se tak děje za peníze daňových poplatníků.“

Odvolat Mynáře, nebo postup obhájit

Skutečnost, že kancléř prezidenta vstupuje do politických debat, považuje Czernin za nepřiměřenou a neoprávněnou. Odkazuje se k usnesení senátního Výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost ze 13. března 2020.

„Obsah dokumentu, v němž čínský velvyslanec varuje tehdejšího předsedu Senátu Jaroslava Kuberu před cestou na Taiwan a který kancléř ve videu obhajuje, považuje senátní výbor na rozdíl od kancléře za nebezpečné vměšování do naší politiky. Nemyslím si, že by státní úředník měl puvoár k tomu, aby hodnotil politické postoje zvolených zástupců veřejnosti,“ komentuje senátor Czernin. „Za své úředníky zodpovídá prezident republiky. Měl by tedy buď kancléře odvolat, nebo postup svého aparátu obhájit.“

„Vedle těchto závažných překročení úředních hranic považuji za naprosto nepřijatelnou dehonestaci každého, kdo se proti materiálu ohradil, a napadání nezávislého tisku. Kdyby pro nic jiného, toto by mělo stačit, aby kancléř ve svém úřadu skončil,“ dodává Czenin.

