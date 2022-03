Co nacházeli dávní Mezopotámci na výplatnici? Srdce většiny Čechů by zaplesalo i dnes

Měsíc co měsíc čekáme na výplatnici, abychom se alespoň podívali, jaká částka se tentokrát mihne na účtu. A věřme nebo ne, podle zjištění archeologů se na svoji kamennou výplatnici jistě těšili už lidé v Mezopotámii před pěti tisíci lety. Co na ní našli? Mnozí by z takové "výplaty" měli radost i dnes…