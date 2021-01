Na Štěpána bez Štěpána. Komunistický funkcionář, kterého vypískal dav a skončil ve vězení

Listopad a prosinec roku 1989 se KSČ a jeho ústřední pozice moci bortila na drobečky. Někteří politici velmi rychle převlékli kabát a jiní se schovali do ústraní. Jsou však postavy jako Miroslav Štěpán, který za své politické jednání skončil ve vězení. Stal se tak jedním z mála, který revoluci odnesl s trestem odnětí svobody. Čím si to vysloužil a co dělal po propuštění z věznice?