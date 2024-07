Neandertálci se starali o dítě s Downovým syndromem v mnoha ohledech lépe než my dnes

Kousek zvláštně tvarované ušní kosti nalezené ve Španělsku naznačuje, že šestileté neandertálské dítě mělo Downův syndrom. Skutečnost, že dítě pojmenované Tina žilo relativně dlouho, ukazuje na to, že se o něj neandertálská skupina starala. „Je to úžasný důkaz, že se chovali altruisticky. A mnoho dnešních lidí si z nich může vzít příklad,“ řekl pro Čtidoma.cz historik Dalibor Moravec.

Neandertálci, naši nejbližší lidští příbuzní, žili v Eurasii asi před 400 000 až 40 000 lety. Ušní kost byla původně vykopána v roce 1989 v Cova Negra (Černá jeskyně) ve městě Xàtiva v provincii Valencie. „Byla smíchána s pozůstatky zvířat a nebyla identifikována až do nedávné doby. Pokud jde o další pozůstatky neandertálců v jeskyni, pocházejí z doby před 273 000 až 146 000 lety,“ vysvětlil Moravec.

Tým, který pozůstatky zkoumal, použil mikro-CT (počítačovou tomografii) ke skenování kosti, což mu umožnilo vytvořit její digitální 3D model. Díky tomu výzkumníci zjistili, že ušní kost měla nepravidelný tvar, který je v souladu s Downovým syndromem. Měla také další neobvyklé aspekty, včetně menší kochley a abnormalit s laterálním polokruhovým kanálem (LSC), nejkratším ze tří ušních kanálků. Píše se to v prohlášení odborníků.

Členové skupiny o ni pečovali

Aby měli vědci stoprocentní jistotu, že Tina trpěla Downovým syndromem, museli by provést genetický test. Lidé, kteří touto nemocí trpí, totiž mají celou třetí kopii 21. chromozomu nebo jeho části. Přesto je u Tiny pravděpodobnost Downova syndromu velmi vysoká. „Její stav by v takovém případě vyžadoval péči dalších členů skupiny. Což je v některých odborných kruzích opravdová senzace, nic takového jsme doposud netušili,“ uvažoval Moravec.

V minulosti se neobjevil žádný jiný případ, který by prokázal, že by neandertálci někomu pomohli, aniž by jim tento člověk mohl laskavost oplatit. Objev Tiny je tak průkopnický. „Tato nemoc je spojena s opožděným tělesným růstem, všimneme si i charakteristických rysů v obličeji. Downův syndrom provází lehké až středně těžké mentální postižení,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz MUDr. Jaroslav Pečenka.

Diskriminace lidí s Downovým syndromem

Tina je i pro moderního člověka velmi důležitá. Komplexní sociální adaptace u neandertálců naznačuje, že v rámci rodu homo je to velmi stará vlastnost. „Bohužel ne všichni dnešní lidé dosahují charakterových, morálních a sociálních hodnot neandertálců. Stále se setkáváme s mnoha případy diskriminace lidí s Downovým syndromem, dokonce i posměchem směrem k těmto lidem. Považuji to, i vzhledem k objevu ve Španělsku, za velmi alarmující. Musím říct, že tenkrát se o tyto lidi starali v mnoha ohledech lépe než my dnes,“ dodal pro Čtidoma.cz doktor Pečenka.

Příkladů diskriminace najdeme po celém světě mnoho. Například focení do školní ročenky ve státě Utah v USA vyvolalo skandál. Vznikla totiž jedna fotka se čtrnáctiletou Morgyn Arnold, která trpí Downovým syndromem, druhý snímek byl bez ní. A v ročence se následně použil ten, kde dívka chyběla. A podobných případů je bohužel stále mnoho.

Zdroj: autorský článek

