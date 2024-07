Putin vyhlíží vítězství Trumpa. Katastrofa pro Ukrajinu, problémy pro Evropu

Americký prezident je považovaný za jednoho z nejmocnějších a nejvlivnějších lidí na světě. V USA si hlavu státu vyberou už v listopadu letošního roku a Donald Trump začíná mít navrch. Dokonce se mu povedlo získat více než 20 % černošských voličů, což by bylo historické maximum, pokud by se to promítlo do prezidentských voleb.

Obavy o Bidenovo zdraví

O důležitosti tohoto faktu svědčí skutečnost, že Joe Biden svého soka mezi černošskými voliči v roce 2020 drtivě porazil. Na poplach už bije také viceprezidentka Kamala Harris, která se snažila na nebezpečí druhé Trumpovy administrativy upozornit i na festivalu Essence v New Orleans před pár dny. Ne náhodou šlo o jednu z největších černošských akcí svého druhu.

Bílý dům se v posledních dnech snažil potlačit obavy z prezidentovy duševní zdatnosti a životaschopnosti jeho kampaně po jeho špatném výkonu v prezidentské debatě CNN minulý týden. Někteří demokraté vyzvali prezidenta, aby důkladně zvážil kandidaturu na znovuzvolení, zatímco jiní zašli tak daleko, že ho vyzvali, aby odstoupil. Biden to ale odmítl a v pátek novinářům v Madisonu ve Wisconsinu řekl, že „zcela vylučuje“ odchod z boje.

USA mají hodně svých problémů

Případný triumf Trumpa by ale mohl být katastrofou pro celou Evropu. „USA se mohou vrátit k politice, že evropské problémy by si měla Evropa řešit především sama,“ vysvětlil Čtidoma.cz bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky, generál Jiří Šedivý. Bývalý elitní voják ale nepředpokládá, že by Trump odmítl pomáhat spojencům v rámci NATO, jelikož ani prezident USA není všemocný. „Předpokládám však, že by tlačil na evropské státy, aby se obraně více věnovaly a alokovaly nejméně 2 % HDP do svých obranných programů.“

Mnohem větší problém by však zřejmě měla Ukrajina. „Trump může tvrdit, že pomoc Ukrajině by měla být záležitost především evropských států, protože USA mají hodně svých problémů,“ uvažoval generál Šedivý. V mnoha očích oprávněný postoj by mu mohla dodat i skutečnost, že žádný ze států NATO nebyl napaden, tudíž není třeba uplatnit článek 5 Washingtonské smlouvy.

Trump prezidentem? Dar pro Putina

Případné zásadní omezení pomoci USA by zřejmě mělo drtivý dopad na válku na Ukrajině. „Ano. Na obranyschopnost Ukrajiny by to mělo fatální důsledky.“ Pro ruského prezidenta Vladimira Putina by tak byl Trump v Bílém domě v podstatě darem z nebes. Přitom se dá předpokládat, že Trump by neměl až takový problém řadu vlivných lidí přesvědčit, že pomáhat Ukrajině je nesmysl.

Skutečnost, že USA mají vlastní problémy, je totiž zcela evidentní. Nejde zdaleka „jen“ o vnitroamerické potíže či větší či menší spory na mexické hranici. Jako nejvážnější nebezpečí se stále víc ukazuje spor s Čínou. Trump se celkem logicky může ptát, zda by Evropa pomohla Spojeným státům v boji s Čínou. Zároveň si může pravdivě odpovědět, že asi ne. Tak proč by se měly USA jakkoli podílet na řešení konfliktu na Ukrajině? „Dá se předpokládat, že by takto uvažoval. Mimochodem, i NATO by mělo mít scénář velké války v Pacifiku,“ dodal pro Čtidoma.cz generál Jiří Šedivý.

Zdroj: autorský článek

