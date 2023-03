Donald Trump jako ruský trojský kůň? Hra o třetí světovou válku, Ukrajinu a podporu ve volbách

Bývalý americký prezident Donald Trump chce být i budoucím americkým prezidentem. Jeho volebním slibem je, že by zastavil dodávky vojenského materiálu, které proudí na Ukrajinu. Je nepochybné, že Trump, aniž by si to třeba uvědomoval, plní roli proruské spojky na americké půdě, jeho aktivity jsou vítaným podnikem, kterému musí ruské politické a vojenské vedení jen tleskat.

Trump jako ruský trojský kůň

Mnozí zahraniční komentátoři sice už stačili neprozřetelně Trumpa odepsat, nicméně realita se jeví ve světle objektivních faktů poněkud jinak. Trump totiž může v příštích prezidentských volbách v roce 2025 pořádně zamíchat kartami. To, že čelný republikán není v žádném případě odepsaný, a naopak by se mohl stát kandidátem své strany na příštího prezidenta, svědčí výsledky nedávného průzkumu, z něhož vyplývá, že Trump dostal 60 % hlasů od konzervativních republikánů, tedy těch, kteří mají větší či menší problém s dodávkami zbraní na Ukrajinu. Trumpův konkurent Ron DeSantis pak získal v rámci zmíněného průzkumu jen 20 %.

O čem průzkum svědčí? Neprávem odepisovaný Trump se může stát favoritem Republikánské strany na příštího amerického prezidenta, ale také favoritem na celkové vítězství. V zemi neomezených možností může Trump ve vlekoucí se válce rozvířit patriotické nálady ztělesňované známým heslem „America First“ a může poukazovat na to, že Ukrajina není věcí, a tím spíš ani válkou Američanů.

Atmosféra se může v USA v roce 2024, kdy bude pravděpodobně stále zuřit rusko-ukrajinský ozbrojený konflikt, každopádně dramaticky změnit. Úměrně s tím může klesat rovněž podpora vojenské pomoci statečně bojující Ukrajině, byť v tomto ohledu jsou republikáni rozdělení. Jedna část chce Ukrajinu i nadále zásobovat zbraňovými systémy, byť třeba omezeněji než dosud, ta druhá, konzervativní, s tím má docela velký problém, jak už jsme uvedli. Část rozumněji a realističtěji uvažujících republikánů usiluje o to, aby se favoritem této strany na příštího prezidenta v primárkách stal právě DeSantis. Bude to ovšem ještě velká lopota, protože pozice floridského guvernéra prozatím nemá vzrůstající tendenci, naopak spíše slábne.

Trumpův plán může ohrozit jeho samého

Pokud by se naplnil černý scénář a Trump by v prezidentském závodě prošel cílovou rovinkou jako první, mohlo by to pro Ukrajinu znamenat vážné nebezpečí z hlediska celkového výsledku konfliktu. Jestliže by Trump splnil své výhrůžky a zablokoval další vojenskou pomoc Ukrajině, napadená země by s největší pravděpodobností v konfliktu prohrála, Rusové by si nadiktovali mírové podmínky po svém a za nějaký čas, po nezbytném doplnění svých sil, by se na Ukrajinu znovu vrátili v roli okupantů.

Trumpa by však mohl jeho plán nakonec přijít politicky velmi draho, protože by se na něj obrátil veškerý hněv a zlost západního společenství, které by na republikánského politika vyvíjelo velký tlak, aby své rozhodnutí změnil. Moudřejší budeme na podzim roku 2024, který bude možný přelomovým rokem z hlediska dalšího vývoje války na Ukrajině.

