Manželka je Ukrajinka, Češi by se měli stydět. Hodně dezolátů bez mozku, říká Jan (31)

Honza bez okolků přiznává, že o Češích nikdy neměl valné mínění. Dlouho žil v zahraničí, „přičichl“ k opravdovému Západu. „Jen si tu na něco hrajeme. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme pupek světa. Přitom jsme ale každému u zadku, vědí, co jsme zač,“ nebere si servítky chlapík, který pracoval pro úspěšné zahraniční firmy.

Došlo mi, co jsme zač

Před čtyřmi lety se oženil s půvabnou Irinou. Tenkrát nikdo neřešil, že je Ukrajinka. Žila tu několik let, vystudovala vysokou školu. „Když začala válka, byli jsme samozřejmě v šoku. Moje paní tam má spoustu příbuzných, snažili jsme je dostat do Česka. Naštěstí se to povedlo, zůstal jen její bratranec, který bojuje.“

Podle Jana byli Češi v první fázi konfliktu báječní. „Opravdu jsem byl hrdý, že jsem Čech. Ta solidarita, každý chtěl pomáhat. Jenomže jsem se zase nechal unést. Následující dny ukázaly, co jsme doopravdy zač.“

Závidí těm, kterým šlo o život

Najednou se začala objevovat celá řada „vlastenců“, kteří poukazovali na to, že Ukrajinci dostanou „spoustu věcí“ na jejich úkor. „Styděl jsem se, strašně moc. Musel jsem se příbuzným Iriny dívat do očí a vysvětlovat jim, že jim Češi závidí 5 tisíc korun, a to přesto, že mají svou práci, domy, byty a žijí v míru. Že Češi se nemusí bát o životy, ani nikam utíkat, přesto jim nechtějí pomáhat.“

Jedním dechem dodává, že nemluví o všech lidech v České republice. „Stále je mnoho těch, kteří by se rozdali. Moc jim děkuji za všechny ty lidi, kteří přicházejí. Mnozí z nich opravdu přišli o všechno, šlo jim o holé životy.“

Bohužel má i vlastní zkušenost. „Byli jsme s Irinou v obchodě, nakoupili jsme dva košíky jídla. Povídali jsme si, manželka má stále přízvuk. Nějaká paní ve frontě najednou začala křičet, ať to všechno dáme té ukrajinské svoloči, že na to stejně jednou doplatíme. Irina začala brečet, odešli jsme pryč. Takoví my jsme...“

