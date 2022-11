Manželka je Ukrajinka, přístup některých Čechů mě šokoval. Chytráci, kteří řeší dražší rohlík, a přitom nic nevědí, říká Ivo (34)

Když Rusové vstoupili na Ukrajinu, pro Iva to bylo znamení, že musí začít okamžitě telefonovat. „Moje manželka je Ukrajinka. Před několika lety jsem si ji přivezl z Kyjeva, kde jsem byl s kamarády. Takže je jasné, že jsme se snažili dostat co nejvíce příbuzných a známých do České republiky.“

Válka je vůl

Nakonec neřešil, jestli evakuuje známé nebo úplně cizí lidi. „Povedlo se nám dostat přes hranice 78 lidí. Vesměs ženy, děti a seniory. Chlapi zůstávali na Ukrajině, fasovali zbraně a chystali se postavit agresorovi.“ Když Ivo vypráví, jak se muži na hranicích loučili se svými rodinami, tak je vidět, jak hluboký dojem to v něm zanechalo.

Uvědomuje si, že si jen těžko dokážeme představit, co lidé v okupované zemi prožívají, jaké to je, když jim nad hlavami létají rakety a do jejich domovů padají bomby. „Na zpravodajství už se nedívám. Čtu jen to nejnutnější, abych byl v obraze. Prostě na to nemám. Válka je vůl, jak se zpívá v jedné písničce.“

Odejděte, nikdo vás tu nechce

O to víc ho šokoval přístup některých Čechů. „Řeší, jestli nebudou mít náhodou dražší benzin, rohlík, nebo že ukrajinské děti mají volnou vstupenku do zoo. Ignoranti bez špetky empatie. Všechny tyhle chytráky bych naložil na vlak a poslal na Ukrajinu. Ať se podívají, jaká je realita. Pak by si ty řeči snad nechali. Z gauče závidí i suché z nosu, ale vědí prd.“

Má i vlastní zkušenost. Když byli s manželkou vybírat novou postel, paní Olga zrovna telefonovala s příbuznými. Samozřejmě ukrajinsky. „Nějaká žena ve středních letech se na ni otočila a normálně jí řekla, ať si vezme věci a jde domů, že ji tady nikdo nechce. O hlouposti těchto lidí svědčí mimo jiné i fakt, že moje paní v Česku žije a pracuje už sedm let,“ kroutí hlavou Ivo.

Uznává, že mnoho Čechů pomáhá, a je jim moc vděčný. „Stačí ale pár blbů, kteří udělají obraz celému národu. Když někdy čtu, jaké hovadiny jsou na sociálních sítích schopni vyplodit...no, nebudu se zase rozčilovat.“

