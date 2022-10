Jan (36): Sousedka mi donášela na manželku, dost jsem se divil. Vše mám nahrané a nafocené

Jejich manželství bylo celkem v pohodě. Zřejmě i proto, že se příliš neviděli. Když byl Jan doma, snažil se maximálně věnovat rodině. „Měli jsme to tak nastavené. Manželka mě jako řidiče poznala, já jí nic netajil. Od začátku věděla, že budu hodně pryč,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz muž, pro kterého jsou nejvíc na světě jeho děti. Dva synové, kteří se tatínkovi neuvěřitelně podobají.

Přesně věděla, co bude

Jan měl už několik měsíců pocit, že se něco děje. Ale nedokázal přesně určit, o co jde. „Znáte to. Takový ten pocit, že se něco děje, ale vlastně to tak vůbec nemusí být. Doma bylo pokaždé všechno v klidu, úsměvy, pohodička. Takže jsem si říkal, že si jen něco nalhávám, a udusil to v sobě.“

S manželkou si pravidelně volali. Jak s odstupem času říká, zřejmě až příliš pravidelně. „Věděla, v kolik zavolám, v podstatě i na jak dlouho hovor bude. Chtěl jsem se vždy jen přesvědčit, že jsou všichni v pořádku.“

Nestačil jsem se divit

Protože v Janovi pořád hlodal červíček pochybností, před dalším odjezdem na služební cestu poprosil sousedku, jestli by se k nim sem tam nemrkla. „Šlo mi jen o to ubezpečit se, že jsou děti v pořádku. A bohužel jsem tentokrát zjistil, že realita je někdy od mých přání a představ hodně vzdálená.“

V době moderních technologií není problém přijímat informace z druhé části světa prakticky online. Jan byl pryč třináct dní, za tu dobu dostal od sousedky několik zpráv a videí. „Nestačil jsem se divit, co se u nás dělo.“

Už jsme rozvedeni

Jeho "vzorná" ženuška totiž téměř každý den odcházela kolem desáté dopoledne z bytu, děti nechávala samotné doma. Přitom nepracuje, je v domácnosti. Proč tedy? To Jan zjistil z natočených videií.

„Měla frajera. Chodila pravidelně za ním, vodila ho i k nám domů. Vůbec se nesnažili skrývat. Prostě se s ním líbala i na chodbě. Asi měla pocit, že na to nikdo nemůže přijít. Co si budeme povídat, dnes už jsme rozvedeni a kluky jsem získal do své péče.“

(v článku je na žádost čtenáře změněno jméno, fotka je pouze ilustrační)

KAM DÁL: Anežka (30): Manžel chtěl trojku, navrhla jsem něco jiného. Naštval se a požádal o rozvod.