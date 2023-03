Česká lůza má nového mesiáše. Rajchl šíří strach a nenávist

Budou Rajchla jeho stoupenci následovat třeba i se zbraní v ruce? Jak moc je Rajchlova neparlamentní strana Právo Respekt Odbornost (PRO) nebezpečná? Ptali jsme se europoslance Zdechovského, který se s Rajchlem snažil diskutovat na TV Barrandov.

Klacky a kameny na Fialu

Rajchl, bývalý člen Trikolory, šíří na sociálních sítích lži, nenávist a dezinformace. Svolává své stoupence na protivládní demonstraci do Prahy. „Jeho lidé“ v komentářích vyhrožují, že použijí klacky a kameny, aby Fialův kabinet vyhnali. Rajchl je v tom svými příspěvky podporuje.

Za chudnutí České republiky nemůže Putin, covid-19 ani Babiš, ale sebedestruktivní energetická politika Evropské unie, kterou prosazuje česká vláda, tvrdí dle ČTK Rajchl. A ministryni obrany Janu Černochovou nazval „odporným lidským odpadem“.

Český zástupce v Bruselu, místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský se s tímto samozvaným spasitelem českého lidu a bývalým členem Trikolory střetl v televizi Barrandov.

Na Twitteru se šíří záznam z pořadu Jaromíra Soukupa, kde proti vám seděl Jindřich Rajchl. Jaký to byl zážitek?

Těšil jsem se na konfrontaci s tímto pánem. Šlo vidět, jak moc je mimo realitu. Má svou mantru, kterou neustále opakuje, a jeho příznivci mu to baští, ale to je všechno. Reálné povědomí a znalosti o politice nemá. Na to v diskuzích dojíždí. Jde mu to, když sedí sám za počítačem a mluví svévolně pro své fanoušky.

Je podle vás pan Rajchl nebezpečný? A další, třeba pan Vrábel...

Oba to jsou lidé, kteří tady šíří strach mezi občany. A to je za mě za této situace naprosto odporné. Pan Rajchl je docela inteligentní člověk, který si dal jedna a jedna dohromady. Jednoduše zjistil, že je pro něj snazší prorazit s proruskou rétorikou, na kterou slyší část občanů, než se zastávat napadeného a slabšího státu. To mu body nepřinese. Nedivil bych se, kdyby byl nějakým způsobem napojený na Kreml.

Tomáš Zdechovský

- Poslanec Evropského parlamentu.

- Od roku 2020 místopředseda KDU-ČSL.

- Působil jako krizový manažer a mediální analytik.

- Vystudoval magisterské obory Pastoračně sociální asistent a Pedagog volného času.

- Absolvoval i bakalářský obor Politická komunikace na Papežské salesiánské univerzitě v Římě.

- Vystudoval magisterský obor Mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně.

Můžete uvést nějaké příklady toho, co pan Rajchl ve zmíněné diskusi řekl, a co je lež či dezinformace?

Těch příkladů je opravdu hodně. Třeba jeho pár dní staré video, kde se pustil i do mě, ať jdu teda bránit Ukrajinu se samopalem. V tomto vysílání se pustil také do generálního náčelníka Karla Řehky. Dále uvedl, že NATO se chce aktivně zapojit do války proti Rusku, což je absolutní nesmysl. V červnu zase lhal o dávkách pro lidi z Ukrajiny a tak dále. Stačí si projet jeho Facebook a člověk tuší, že vítr fouká z Východu.

Řekl něco, co dávalo hlavu a patu?

Ne. Stejně jako pohořel v podcastu Kecy a politika, tak i tady celkem jasně narazil. Hned v úvodu řekl, že by se měl zachovat valorizační mechanismus a místo toho by se měly přestat nakupovat zbraně. Srovnává jablka a hrušky. Navíc, tři sta kilometrů od našich hranic zuří válka, ale podle něho to nákupem zbraní nevyřešíme. I páťák na základce si dokáže spočítat, že když Západ přestane dodávat Ukrajině zbraně, tak padne. Rusko pak posílí svou pozici a bude sdílet hranici se Slovenskem. Takové bezpečnostní riziko v Evropě nikdo nechce. Asi jen pan Rajchl.

Proč jste s ním šel diskutovat?

Nevyhýbám se v televizních diskuzích nikomu. Slyšel jsem, že Tomio Okamura se mnou nechce chodit do debat, ale nedivím se mu, když se mnou prohrál soud. Nicméně, výběr hostů nemám šanci nijak ovlivnit. Přišla pozvánka, časově jsem mohl, tak jsem toho využil. Pořád si myslím, že je lepší tam jít i s takovým člověkem, než kdyby tam měl prostor jen pro sebe.

Proč pana Rajchla někteří lidé následují, věří jeho slovům?

Protože odmítají přijmout fakt, že by současné problémy způsobil Putin. Je pro ně těžko pochopitelné, že válka může za drahé energie, inflaci, potraviny. Viní z toho vládu. Prodražil se jim život a oni uvěřili tady těm spasitelům, kteří říkají, za to může vláda, kvůli ní se máte tak špatně, ne válka, když mě budete podporovat, já to změním. Takhle to bylo i s Hitlerem. Ne, zlu se neustupuje.

Když se ale podíváme do poslanecké sněmovny a vidíme tam pány Okamuru, Foldynu, ale třeba i Babiše, to už není „legrace“ u Soukupa, to jsou lidé s mocí a vlivem, kteří prokazatelně dezinformují veřejnost. Co s tím?

Musíme respektovat jejich mandát od lidí. Na druhou stranu se nesmíme bát přímé konfrontace a jejich nesmysly vyvracet. Tak jako Andrej Babiš, který nazval sněmovnu žvanírnou, ale sám teď blokoval smysluplné projednávání změny valorizace penzí několik hodin. Nebo Alena Schillerová, jež v roli ministryně financí chtěla posunout věk odchodu do důchodu, ale nyní říká, že v žádném případě. ANO a SPD si mohou podat ruce. Stejně nekonstruktivní uskupení.

Vidíte jako europoslanec podobné extremistické či populistické vlivy i jinde v Evropě, je to velký problém dneška?

I v Evropském parlamentu jsou takoví lidé, ale jsou hodně osamocení. Mám však strach, že populisté a extremisté by mohli v příští volbách do EP, které se konají v květnu 2024, posílit, protože válka na Ukrajině zdražila Evropanům životy. V EU děláme ale všechno proto, abychom vše co nejrychleji a nejlépe zvládli. Extremisté totiž slibují nesplnitelné. Okamura si je toho vědom a je podle mě rád, že je pořád v opozici, kdyby vládnul, nic z toho by neříkal. Je to politický podnikatel, ne blázen.

