Babiš prezidentem nebude. Zavařil si sám kampaní přes čáru nebo za to může Pražské Jezulátko?

Prezidentem České republiky bude armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Na Hradě vystřídá Miloše Zemana, kterému skončí prezidentský mandát 8. března 2023. Máme za sebou jednu z nejvyhrocenějších kampaní, která se vinou bývalého premiéra často zvrhla v nenávistný hon na oponenta. Například dle vyjádření Sdružení reklamních profesionálů Art Directors Club Czech Republic Babišovy billboardy „šířily strach“. I proto sdružení ze svých řad kvůli neetické kampani vyloučilo Marka Prchala, který je považován za "mozek" Babišovy strategie.

„Bezpečnost a pověst našeho státu byly v ohrožení, proto jsme tohle vítězství potřebovali. Jsem rád, že výhružky a zastrašování v těchto volbách neuspěly. Pamatujme si to ale prosím pro volby budoucí. Hlavně pak kdo strach rozdmýchával, a kdo se ve svém zoufalství uchyloval k manipulacím a dezinformacím,“ řekl Čtidoma.cz 1. místopředseda Pirátů a europoslanec Marcel Kolaja.

Monsignore prof. PhDr. Tomáš Halík v TV NOE: „Kdyby se zjistilo, že je tady nejvíc židů, tak já myslím, že se pan Babiš dá obřezat, a bude to ukazovat v televizi.“

Babiš neměl jinou možnost

Někdejší předseda vlády byl před druhým kolem stále nervóznější, průzkumy totiž favorizovaly Pavla. Nepomohla účast na romské svatbě, dokonce ani vyšší moc v podobě Pražské Jezulátka. V honbě za hlasy Babiš definitvně přešel na "temnou stranu", byl ochoten udělat prakticky cokoli. Expremiér Mirek Topolánek mu vzkázal, ať už jde do pr**le. Šéfa ANO kritizovali i vysoce postavení členové jeho hnutí - ostravský primátor Tomáš Macura několikrát prohlásil, že Andrej Babiš nemůže být prezident. Podobně se vyjádřil i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Podle politologa Jana Charváta ale Babiš v podstatě neměl jinou šanci, než dělat kampaň, kterou předvedl. „V momentě, kdy proti sobě máte soupeře, který jde systematicky pomalu kupředu, tak to neuhrajete. Pokud nad ním nemáte výrazně lepší pozici, ale to Babiš neměl. Šéf ANO sice polarizuje společnost, to je ale pro něj dobré jen v případě, pokud protihráč není silný a dobře připravený,“ vysvětluje odborník v rozhovoru pro Čtidoma.cz.

V čem byl tedy Petr Pavel tak silný, proč prezidentskou volbu vyhrál?

Asi to bude znít méně oslavně a triumfálně, ale vyhrál proto, že nic nepodcenil. On a jeho tým se v posledních třech letech precizně zaměřili na to, jak volbu vyhrát. Věděli, kde jsou jeho silné stránky a využili je. Ukázali, že takto se má dělat politika a předvolební kampaň. U nás se totiž velká část politiky dělá amatérsky. První, kdo správně pochopil jak na to, byl před časem Babiš. A tým generál Pavla je další. Výsledek se dostavil.

Kdyby měl Jiří Drahoš podobný tým v souboji s Milošem Zemanem, vyhrál by?

Myslím, že ano. Možná s menším ziskem, ale vyhrál. Ale on nikoho takového neměl a sám nebyl natolik výraznou postavou, aby Zemana porazil.

Veřejnost Pavlovi často vyčítala, že je až moc klidný, že se po něm Babiš vozí a on mu údery nevrací...

To je sice pravda, ale z mého pohledu zvolil správnou strategii. Útočnou rétorikou v kampani by totiž mohl řadu lidí odehnat. Ti by si pak mohli říct, že je vlastně jedno, jestli dát hlas jemu nebo Babišovi. Všimněte si, že generál ve svém prvním projevu po sečtení většiny hlasů velmi výrazně mluvil k lidem, kteří ho nevolili. A mluvil k nim hezky.

Jak velký vliv hrají projevy na náměstích a debaty kandidátů?

Mohou jazýček vah posunout na tu či onu stranu. Ale výsledek jako takový se dělá na cestách po regionech. Objedete lidi, podáte si s nimi ruce, oni vás vidí. To je dovede k tomu, aby vás volili. Jasně, někteří lidé vás pak vidí v debatách, ale to je opravdu jen malá část.

Není funkce prezidenta až příliš přeceňována? Nebo jinak - "neprožíváme" volbu možná až příliš?

Faktem je, že prezidentská role není zdaleka tak významná, jak si velká část veřejnosti myslí. Vlastně i debaty, které se mezi kandidáty vedly, byly mířené funkci premiéra, ne prezidenta. Resp. pokládané otázky. Protože na hodně věcí, na které se moderátoři ptali, prezident nemůže řešit. Přitom se během kampaně ukázala obrovská polarizace společnosti, což je vlastně až komické.

Jak to myslíte?

Narážím na to, že jsme toho byli svědky právě u volby prezidenta. Protože prezident je v kontextu voleb v České republice tou nejméně důležitou postavou. Jak někdo upozornil, my bychom se měli nejvíc zaměřovat na volby do europarlamentu. Ale ty zajímají jen málokdo. Chápu, že hlava státu je symbolická. Ale ať to je Pavel nebo by to byl Babiš, rohlíky kvůli tomu levnější nebudou. A říkám to záměrně takto surově. Chci poukázat na to, že z pohledu politiky je to jedno.

Půjde spojit rozdělenou společnost?

Nebude to jednoduché. I to, že k volbám přišlo přes sedmdesát procent lidí znamená, že se opravdu mobilizovali. Na obou stranách. Víc na straně generála, rozdíl téměř milionu hlasů je hodně. Dobré je, že Babiš okamžitě uznal porážku a poblahopřál soupeři, což je fér. Mělo by to být běžné a normální, bohužel však není.

Co jste říkal Babišově kampani?

Místy byla hodně za čárou. Pro mě jako člověka, který se věnuje extrémismu, byly hodně špatným krokem jeho rozhovory s dezinformačními médií. To se stát nemělo a je to strašně špatně. Miloš Zeman si s panem Konvičkou zazpíval českou hymnu a pak se od extrémistů distancoval. Babiš se o to asi pokusí také, ale už jen chtít podporu od těchto lidí je dno.

Co bude díl, dá si teď Andrej Babiš pauzu a bude si lízat rány?

Nebude. Viděl jsem i prohlášení premiéra Fialy a je zřejmé, že všichni pokračují v kampani. Žijeme v době, kdy je volební kampaň setrvalá. Přijde snížení intenzity, ale Babiš to nenechá být.

5 největších lží Andreje Babiše během kampaně

Volby dopadly tak, jak si dle tweetu z 6. listopadu 2014 Andrej Babiš přál - nemusí být prezidentem. Ač ho o to žádaly ženy z Moravy mailem.

Babiš: „Petr Pavel vítal okupaci ČSSR v roce 1968.“

Fakt: Petrovi Pavlovi bylo v té době sedm let.

Babiš: „Pokud pan Pavel říká, že mír je iluze, já jsem zásadně proti. Nechceme válku, chceme mír.“

Fakt: Petr Pavel nikdy neřekl, že mír je iluze. V superdebatě ČT uvedl: „Trvalý mír je iluze. Musíme usilovat o ukončení konfliktu a zahájení obnovy Ukrajiny.“

Ubezpečuji @ErikBest, že nikdy nebudu kandidovat na prezidenta. Náplň jeho práce by mě nikdy nebavila ani na ni nemám předpoklady — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 6, 2014

Babiš: „Gratuluju panu Pavlovi, že jako trénovaný komunistický rozvědčík v Rusku...“

Fakt: Petr Pavel nikdy nebyl služebně nasazen v SSSR. A Rusko v té době ještě neexistovalo.

Babiš: „Byl bych velice rád, kdyby média říkala pravdu o tom, že jsem s StB nikdy nespolupracoval.“

Fakt: Lídr hnutí ANO je v registrech StB uveden jako agent, jeho krycí jméno bylo Bureš (evidenční číslo 25085). Důkazem je karta agenta StB, která byla v archivech nalezena před dvěma lety. Soudy také několikrát potvrdily, že Andrej Babiš je veden v evidenci spolupracovníků StB oprávněně.

Babiš: „Za naší vlády žádná korupce nebyla.“

Fakt: Vysoce postavený člen ANO Jiří Švachula, někdejší místostarosta městské části Brno-střed, dostal loni v květnu trest 9,5 let nepodmíněně v kauze Stoka.

