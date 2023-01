Babišův tvrdý náraz do zdi. Odpudivá prezidentská kampaň se obrátila proti němu

Andrej Babiš se uchází o nejvyšší ústavní funkci, soupeřem ve druhém kole je mu generál Petr Pavel. Babiš jako učenlivý Zemanův žák vsadil na útočnost, vyostřenou konfrontaci a vulgární kampaň. Ta přinesla kýžené ovoce Zemanovi v souboji proti nevýraznému Jiřímu Drahošovi v roce 2018. Avšak Babišova kampaň, která měla skončit stejným úspěchem, se minula účinkem. Důvod je vlastně velmi prostý – předseda hnutí ANO v kampani pro druhé kolo přestřelil a překročil pomyslnou hranici snesitelného.

Tvrdý náraz do zdi

Jak se hodlá Babiš stát prezidentem, v praxi ukázal ihned po skončení prvního kola na tiskovém brífinku, který zřejmě zaskočil a možná i vyděsil některé spolustraníky. Nejprve vylil kýble špíny na Pavla, aby pak bohorovně prohlásil, že vlastně vede pozitivní kampaň a všichni jsou jako vždy proti němu, hlavně „provládní média“. Pozitivní kampaň však objektivně naservíroval jeho oponent a zkušeným marketérům hnutí ANO tím připravil hodně perné chvilky, protože počítali s tím, že na útok generál odpoví rovněž útokem.

Pavel, na rozdíl od útočného soupeře, zvolil slušnost a věcnost a střídmé vystupování, tak aby vynikl osobnostní kontrast mezi ním a Babišem a aby bylo jasně vymezené pole mezi kultivovaností a vyostřenou konfrontací. Babiš se domníval, že s demagogickým vedením kampaně, kdy se stylizoval do role jediného mírotvorce, přičemž Pavel je představitel válečné strany, přijde ruku v ruce i pronikavý úspěch v debatách, kde si politicky nezkušeného generála namaže na chleba.

Leč k tomu nedošlo, protože Pavel zachoval vždy klidnou tvář a s jemnou ironií odrážel všechny podlé útoky předsedy hnutí ANO. Ten se snažil Pavla vyprovokovat a vyhecovat k nějakému neuváženému kroku a dosáhnout, aby se diskuse následně zvrtly v nekontrolovaný vyhrocený názorový střet, z něhož by těžil právě Babiš.

Ani tato snaha mu však nevyšla, selhala dokonce na celé čáře. Babišovy šance na zvolení do funkce prezidenta tak dramaticky klesají. Otázkou zůstává, jestli má ještě v rukávu nějaké trumfové eso, kterým by pomyslnou misku vah naklonil na svou stranu.

Referendum o Babišovi

Jeho kampaň měla už v tyto dny slavit úspěch, ale ten se nedostavil. A z útočné pozice už nemůže Babiš sejít, protože by musel dát Pavlovi za pravdu, že nakonec i on vede slušnou kampaň, a generál jej k tomu donutil. Proto se můžeme od Babiše nadít ještě dalších podpásovek, které na druhé straně jedině pomáhají jeho soupeři.

Sám Babiš, ač to tak jistě na začátku neplánoval, svou konfrontační a útočnou kampaní učinil z prezidentské volby referendum o něm, referendum o slušnosti. Plná náměstí skandující Pavlovi jsou toho jasným důkazem. Na těchto místech je zřetelně vidět nálada lidí, kteří Babišovy lidsky odpudivé praktiky odsuzují.

Babiš se dostal neočekávaně do defenzivy, z níž už nevede cesta ven – to by musel Pavel udělat kolosální chybu v nějaké prezidentské debatě nebo totálně přestřelit ve svých vyjádřeních. To je ale nepravděpodobné. Babiš vsadil na špatnou kartu, protože se zákeřnostmi a útočností to už zkrátka přehnal. Voliči mu tak v pátek a v sobotu možná jasně vzkáží, že i kampaň, jakkoliv vyhrocená, se dá ještě dnes vést slušně a věcně bez podpásového napadání. A také třeba vyšlou na Hrad toho kandidáta, který se nesnížil k zákeřným útokům a necílil na nízké pudy.

