KOMENTÁŘ: Pavel jako válečný štváč a Babiš mírotvorcem? Hnojomety pálí ostrými, expremiér se odkopal

Povolební brífink odhalil Babišovu skutečnou tvář. Expremér je příjemný jen ve chvíli, kdy vyhrává a nikdo na něho neútočí. Na tiskové konferenci po prvním kole prezidentské volby byla situace odlišná, Babiš v roli poraženého jen těžko skousával Pavlovo vítězství. A tak (jako vždy) spustil sérii urážek doplněné o evidentní vykonstruovaná obvinění proti Pavlovi. Hnojomety začaly pálat ostrými. Což by ale Pavel mohl ustát. Zkušeností z válečné vřavy má na rozdávání. Nicméně Babiš naznačil, jak se bude odvíjet klíčová fáze prezidentských voleb.

Válečný štváč Pavel a mírotvůrce Babiš

A jaká tedy bude Babišova strategie do druhého kola? Předseda hnutí ANO se bude stavět do role mírotvorce, který by inicioval mírový summit, a vlastně svou vahou ukončil chronický válečný konflikt na Ukrajině. V podstatě by to kopírovalo linii, kterou rozvíjel Babiš již před začátkem prezidentské volby. Naopak generál Pavel bude vykreslen jako válečný štváč, který chce pokračování konfliktu za každou cenu dodávaním zbraní zemi, která se objektivně jen brání ruské bezprecedentní invazi, a sama neútočí.

Bývalý premiér vsadí vše na útočnou kartu stejně jako Miloš Zeman v roce 2018, zároveň se bude snažit znemožnit Pavla v televizních debatách. Babiš bude chtít vytvořit před voliči alternativní realitu - generál Pavel v ní bude mít válečnickou image, která bude doplněna ještě o neschopnost v mnoha různých oblastech, nezkušenost a možná také naivitu.

Generál Pavel bude muset počítat s pravidelným "přísunem" podpásovek z Babišova týmu, bývalý premiér se jej bude snažit vyhecovat k nepřiměřené reakci, aby vítěz prvního kola ztratil pověstný klid a uchýlil se sám k nějakému většímu faulu, který by Babiš využil ve svůj prospěch.

Řád a klid - možná cesta k úspěchu

Pavel se bude muset držet své dosavadní strategie, ztělesněné v heslu řád a klid, nenechat se Babišem vyprovokovat k nějakému neuváženému kroku, který by jej mohl stát nakonec vítězství ve druhém kole. Babiš navíc velmi dobře ví, že hlasy kandidátů, kteří vypadli v prvním kole, nemá šanci získat s výjimkou Jaroslava Bašty, který soutěžil s předsedou hnutí ANO o stejného voliče. Babiš se tak bude snažit tyto voliče odradit od toho, aby přišli k druhému kolu a volili Pavla.

Je navýsost jasné, že Babišovo ego nemůže připustit, aby prohrálo s generálem, který nemá politické zkušenosti. Proto můžeme očekávat skutečně vyostřenou kampaň bez jakýchkoliv servítků. Pavla vykreslí Babišův tým jako nepřítele číslo 1, odlidští ho a vykonstruuje zcela nepravdivá obvinění, že se spojil třeba s ďáblem. Pavel musí tuto kanonádu ustát a klidně a věcně ji odrážet jako doposud. Pak má šanci Babiše porazit a sám se stát prezidentem.

Rozhovory s prezidentskými kandidáty a další články na téma "prezidentská volba" najdete zde.

KAM DÁL: Ufňukaný Babiš je pryč, ale na jak dlouho? Pavel v problémech a poučená Nerudová.