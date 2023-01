Babiš odpálí bombu a bude prezident, Pavla straší Drahoš i Schwarzenberg

Petr Pavel je jako Vladimir Putin. Novináři na mě kompro s milenkou. Pavel je vládní kandidát. Pro Českou republiku nejsem zlo. Tyto a další výkřiky zazněly na tiskové konferenci po prvním kole prezidentské volby z úst Andreje Babiše.

Plivání expremiérových jedovatých slin vyděsilo nejen část veřejnosti, ale i mnoho odborníků. „Slyšeli jsme řadu výroků na hraně pravdy, často i za ní. Pan Babiš shodil masku hodného politika, kterou se snažil udržet před prvním kolem, a ihned najel na vlnu dezinformací,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz politolog Jan Charvát.

Prezident? Zatím je to otevřené

Některé Babišovy lži by snad byly i úsměvné, pokud by nešlo o tak vážnou věc, jakou je volba prezidenta. Například tvrzení, že generál Pavel vítal vojska varšavské smlouvy v roce 1968 nemůže věřit nikdo, kdo umí trochu počítat. Pavlovi v té době bylo sedm let. Nicméně přes veškeré hnojomety, které se teď na Babišova soupeře pro druhé kolo zaměří, nebude mít bývalý premiér snadnou pozici.

Jeho pozice v boji o Hrad není ani trochu komfortní. „Získal téměř maximum možných hlasů, je na své hraně. Ano, možná k němu „přeběhne“ někdo z SPD od pana Bašty. Možná i od pana Hilšera, což se stalo i v minulé volbě prezidenta, když část jeho voličů šla volit Zemana. Ale určitě nepůjde o žádné masy,“ má jasno Charvát. Naopak Pavel zřejmě může počítat minimálně s voliči Nerudové a Fischera.

Babiš se spolehne na demagogii a dezinfo

Přesto může Andrej Babiš vyhrát. „Bude vše tlačit na sílu. Pokusí se lidem volby otrávit, aby na druhé kolo zůstali doma. Opět máme příklad z minulé volby. Pan Drahoš před druhým kolem téměř nevedl kampaň, myslel, že má vyhráno. A Miloš Zeman mu dokázal opak,“ tvrdí Charvát. Bývalý předseda vlády si totiž dobře uvědomuje, že jeho skalní voliči přijdou. To je zhruba třicet procent. Na ty se může spolehnout, ti doma nezůstanou. „Pavel se musí připravit na hektické dva týdny. Babiš půjde po jeho komunistické minulosti, bude tvrdit, že zemi zatáhne do války atd.“

Expremiér může vytáhnout i něco ze své politické minulosti. „Opře se o tvrzení, co vše dobrého pro tuto zemi udělal, kolik peněz rozdělil lidem apod. Samozřejmě přitom bude bagatelizovat manažerské selhání v době covidu i další kroky, kterými uškodil.“

Podle Charváta je teď také čas na "bombu", kterou Babiš možná doteď schovával. „Něco jako bylo v minulosti lithium. Vzpomeňme si také, jak Miloš Zeman vytáhl na pana Schwarzenberga údajnou nacistickou minulost známých jeho manželky Theresy,“ připomíná politolog lži, za které se Zeman později omluvil. Přesto jeho slova dodnes mnozí pokládají za pravdu a Pavla logicky musí podobný "strašák" budit ze sna. Něco podobného totiž klidně může chystat i Babiš. „Jestli cokoli má, nyní je čas jít s tím ven.“ Lživé billboardy, které už "vyrostly" po republice, mohou být jen začátek (prezident nemá pravomoc zavléct Českou republiku do války, Babiš se snaží útočit na Pavlovu vojenskou minulost s cílem odradit voliče Nerudové a Fischera od účasti ve druhém kole).

Babiš má nové billboardy. Jsou k nerozeznání od Okamury a Bašty. pic.twitter.com/93RLPR0YVP — Jan Novotny (@JanNovotny) January 15, 2023

Mobilizace voličů

Obě strany před prvním kolem úspěšně vyburcovali své voliče. Žádné velké taktizování se nekonalo. Je to vidět hlavně na výsledku Danuše Nerudové, která se nedostala ani na 15 procent. „Česká společnost se mobilizovala, což je do jisté míry překvapení. Dosud tomu tak nebylo. Lidé si ale teď uvědomují důležitost volby. Ať už mluvíme o sociálně silné i slabší skupině obyvatel. Uvidíme, jak dlouho to vydrží,“ doplnil Charvát, podle kterého je vždy dobré, když se lidé zajímají o to, co se kolem nich děje.

