Babiš jako psychopat bez absence studu. Expert hodnotí debatu v České televizi

Andrej Babiš je vyčerpaný a psychicky na dně. Zastávat úřad prezidenta není v jeho silách. I to je jeden z poznatků z debaty v České televizi. „Bývalý premiér byl celou dobu vizuálně zapadlý v křesle, což mohlo pro diváka evokovat jistou "pokřivenost". Podle mého názoru nebyl v rétorické formě. Přisuzoval bych to tomu, že je už opravdu mentálně velmi unaven a dopadá na něj tíha možného neúspěchu,“ vysvětluje Petr Vojnar.

Babiš vs. Pavel pohledem experta

Realita druhého kola prezidentské volby se na Babišovy podepsala ve všech směrech. Strhané rysy, únava, emotivní výlevy plné lží a dezinformací, které dokazovaly, že sám sebe nemá pod kontrolou. „Ve většině případů neodpovídal na položené otázky, jeho rétorika byla agresivní. Snažil se říkat jen to, co chce on. Několikrát si dokonce během krátké chvíle silně odporoval.“

První dojem

Konstantní, klidný, důstojný a vážný. Mluvil jasně, kontinuálně a věcně. Jeho posed byl pevný, mužný. Byl reprezentativněji oblečen, než jeho oponent – zvolil zajímavější kombinaci barev.

Rétorika

O problémech mluvil, nesnažil se je zahrát do autu. Hovořil o svých plánech a představách, odpovídal na otázky. Odpovídal klidně, věcně, úsporně.

Reakce na oponenta

Na invektivy reagoval klidně a mužně, občas sarkasticky.

Závěrečná řeč

Klidná a vyvážená. Precizně zhodnotil, co by jako prezident nabídl, vyvaroval se ataků na svého oponenta.

Celkový dojem

Konstantně rétoricky silný a vyzrálý projev. Klidně a důstojné vystoupení, které dávalo najevo "já mohu být opravdu silný a důstojný prezident".

Známka experta: 1

Petr Vojnar je specialista na komunikační dovednosti a mediální prezentaci, profesionální řečník a moderátor. Ve své praxi se zabývá primárně školením a tréninkem rétoriky, sebeprezentace, přípravou na veřejná vystoupení nebo vystupování před kamerou. Přednáší a pořádá workshopy či školení nebo semináře pod hlavičkou Akademie SEBA - akademie sebevědomého řečníka. Mezi jeho klienty patří mj. firmy a společnosti, top manažeři, ředitelé firem, profesionálové z médií, politici či prezidentští kandidáti.

První dojem

Nahrbený posed v křesle, unavený, mentálně vyčerpaný. Hned na začátku to po předchozím týdnu, kdy strašil válkou a na sociálních sítích ukázal štěňátko, zkusil i na křesťany. Tím chtěl evidentně získat voliče Pavla Fischera. Zároveň ukázal, že je schopen svoji rétoriku stočit kamkoli jen proto, aby "uspěl".

Rétorika

Po úvodní snaze vypadat klidně se po prvním "obvinění" ze lži pustil do jeho klasické emotivní a agresivní rétoriky, neodpovídal na položené otázky.

Co ještě viděl expert:

„Andrej Babiš se snažil říct, že by neposlal české kluky do války, až tím naštval naše spojence a udělal mezinárodní ostudu. Petr Pavel to také explicitně neřekl, volil diplomatičtější notu, dal tomu jasný "spojenecký obrys". Rétoricky tento problém zvládl na výbornou.“

Reakce na oponenta

Snažil se klasicky hlavně útočit na oponenta, vládu i moderátora, své vize téměř neobhajoval. Hihňáním a otáčením očí v sloup působil někdy až nevyzrále, dětinsky.

Závěrečná řeč

Zněla v jeho podání až submisivně, ublíženecky. Opět nezapomněl apelovat na "spiknutí" proti své osobě, při závěrečném podání ruky se generálovi nepodíval do očí.

Celkový dojem

V rozporu s předchozími debatami mi přišel nervóznější, viditelně mu často vysychalo v puse, což je opět znak nervozity. Taktéž se to děje ve chvíli, kdy je člověk nejistý a zahnán "do kouta". Expremiér působí pohrdavě, stylem "všichni mi ubližují a přitom nedosahují mých kvalit". Na druhou stranu se ze sebe snaží dělat silného lídra. Tyto dvě věci se ale zásadně vylučují. Opět vrchovatě naplnil jeden ze základních rysů psychopatismu – naprostou absenci studu. Tolikrát byl chycen při lži, přesto dál útočil. Absolutní nesoudnost a nekritičnost.

Známka experta: 3-

