Česká televize ukázala znalost věci. Místo českých hokejistů dala přednost norským biatlonistkám, fanoušci zuří

/KOMENTÁŘ/ Pokud čte generální ředitel České televize Petr Dvořák komentáře pod články, nemůže mu být dobře. Fanoušci českého hokeje ho posílají na tolik míst, že jejich návštěvu nestihne do konce života. Nejčastěji se objevuje to, kde je věčná tma. Jen je to opsáno mnoha způsoby tak, jak jen to košatý český jazyk dovoluje.

Díky, Česká televize

Dovolil si totiž hodně. I když jsou čeští hokejisté zralí na zápas o poslední místo s Čínou, přeci jen je tento sport v tuzemsku stále na špici popularity. A nutno podotknout, že ani naděje českých biatlonistek nebyly před závodem nijak závratné. Což nakonec ukázal i průběh olympijského sprintu (nejlepší Češka Charvátová až pětadvacátá). Vyhrála Norka Marte Röiselandová.

Na druhou stranu, Česká televize to vlastně udělala dobře. Místo nervování se u hokeje dala možnost sledovat poklidnou selanku na lyžích, kde bylo od začátku jasné, že Češky skončí hluboko za nejlepšími.

Příště sumo a pejsci

Ovšem nejprve si musel fanoušek projít trháním vlasů i zopakováním všech známých nadávek na adresu ČT. Ti prudší rozmlátili klávesnici, když se marně snažili připojit na nejdříve vůbec nefungující, později neustále padající web České televize. Po útoku hackerů na začátku Her další jobovka.

Čeho se asi od České televize ještě dočkáme? Možná nám příště místo hokeje pustí sumo, případně závody psích spřežení. Určitě to bude fajn.

KAM DÁL: Titul nejděsivějšího muže světa bude mít nejspíš nového majitele.