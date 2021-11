Neuvěřitelný život beznohého Eliho Bowena. Lachtaní muž dobyl svět showbyznysu a měl čtyři syny

Eli Bowen byl jedním z mužů, kteří stále dokazují, že téměř žádná překážka není nepřekonatelná. Narodil se v roce 1844 do velmi početné rodiny - kromě něj měli jeho rodiče Robert a Sarah ještě sedm (některé zdroje uvádí dokonce devět) dalších dětí. On byl ale od narození jedinečný a jen málokdo, kdo jej prvně spatřil, by mohl hádat, že se jednou proslaví téměř po celém světě. A přesto se rodák z Richland County v Ohiu dostal až na titulní strany prestižních novin.

Opora v rodině

Pro rodiče to musel být strašlivý pohled, když zjistili, že se jim narodilo postižené dítě. Malý Eli neměl nohy jako všichni ostatní, ale chodidla navazovala přímo na jeho trup. Také proto dostal později přezdívku tulení muž. Rodina, jak se zdá, ale dokázala držet při sobě i v takové těžké situaci, a tak se dochovaly zprávy hovořící o velké podpoře, které se Elimu odmalička dostávalo i od jeho sourozenců.

"Obyčejná" chůze? To byla pro Eliho nuda

Také díky nim se poměrně brzy naučil “chodit”, i když na rozdíl od ostatních k pohybu používal ruce. Jenomže pohyb po zemi houževnatému mladíkovi záhy přestal stačit. Jako by se snažil nejen překonat, ale dokonce snad i využít nepřízeň osudu. A jak dokazuje jeho další životní příběh - podařilo se…

Úspěchy v cirkusu

Psal se rok 1857 a Elimu Bowenovi bylo právě 13 let, když se připojil ke kočovnému cirkusu. V té době nebylo nic divného, že se postižený člověk vydal na dráhu pouťové atrakce. Ostatně byla to jedna z mála možností, jak si vydělat na život. Lidé navíc po takových kuriozitách doslova prahli, a tak i pro samotný cirkus mohl být Eli doslova požehnáním. O diváky (a o vstupné) pak rozhodně nebyla nouze. Jenomže Eli dotáhl svoji cirkusovou kariéru mnohem dál než většina ostatních lidí, s nimiž si osud takto zle pohrál.

Beznohý artista

Zatímco ostatní lidé neobyčejného vzhledu se většinou omezili na ukazování vlastního těla, Eli se pustil do akrobacie a ukázalo se, že to byla opravdu dobrá volba. Při vystoupení beznohý mladík předváděl salta vpřed i vzad i další kousky. Při tom všem ale stačil chodit do školy a vzdělávat se jako kterékoliv jiné dítě. Až po smrti svého otce, tedy po roce 1860, se o Elim začalo hovořit jako o profesionálním cirkusovém umělci, ale trvalo to dalších 16 let, než svoji kariéru spojil s Pullman Brothers Side Show a později i s dalšími podobnými skupinami, které těžily z touhy diváků pokochat se pohledem na lidi s nejrůznějšími odlišnostmi. A vedl si skvěle. Vystupoval dokonce i s Armlessem Trippem, mužem bez rukou. Společně jezdili na kole - Tripp šlapal a Eli řídil. Není divu, že se Eli stal doslova hvězdou na cirkusovém nebi.

Otec početné rodiny

Jeho odvahu a životní boj oceňovala mimo jiné také tehdy šestnáctiletá Martha Hainesová, která se do o deset let staršího muže zamilovala. A protože láska přemůže skutečně všechny překážky, netrvalo to dlouho a podivný pár oslavil svatbu. Jako zpečetění jejich vztahu poté Martha Elimu porodila čtyři zcela zdravé syny. Frank, Robert, Adrian ani Victor se v životě neztratili. Vystudovali a jeden z nich se dokonce stal soudcem, další se velmi dobře prosadil ve světě obchodu.

Dlouhý život Eliho Bowen

I přes svoje postižení byl Eli, jak se zdá, jinak zdravým mužem. I díky celoživotnímu cvičení, které jeho tělo posilovalo, se dožil zvláště na tu dobu úctyhodných 79 let. Zemřel v roce 1924 na zánět pohrudnice a jeho odchodu litovala nejen jeho rodina, ale i svět tehdejšího showbyznysu.

Zdroj: wikipedie, newspapers, Museum of disability history

