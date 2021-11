Jaký byl svět před vynálezem toaletního papíru? Staří Řekové zapojili fantazii, i když to muselo dost bolet

Umíme si představit, že lidé v minulosti místo hebkého třívrstvého papíru používali třeba kameninové střepy? A fantazie jim při tom tehdy rozhodně nechyběla, stačí se zeptat historiků, ti o tom vědí své.

Evropa daleko za Čínou

Můžeme evropskou civilizaci považovat za vyspělou, dokonce za tu, která patří mezi nejvyspělejší na světě, ale co se týká historie používání toaletního papíru, jsme v našich krajích o dobrých osmnáct století za Asií, konkrétně za Čínou. Právě tam se totiž toaletní papír začal používat už ve 2. století před naším letopočtem, zatímco v Evropě tehdy ještě v tomto ohledu vládly opravdu kruté časy.

Připusťme si vlastní historii

Vědecké výzkumy se mohou soustředit doslova na cokoliv, a tak díky nim také dnes poměrně dobře víme, že (i když je nyní třeba omluvit se slabším povahám) prvním předchůdcem toaletního papíru byla zkrátka ruka. Jistě - není to příjemná představa, jenže taková je zkrátka historie lidstva. Pak ale už přišla přece jen poněkud jiná doba, kdy se do kurzu dostaly přírodní materiály - v Americe se například našly důkazy o využívání kukuřičných klasů, ale i listí, trávy a podobných materiálů. V chladnějších krajinách a období bylo možné použít sníh. To sice nemuselo být nic příjemného, ale rozhodně už to mělo co do činění s hygienou.

Jedna houba pro všechny

Staří Řekové a Římané, jejichž kultura byla na přelomu letopočtů před a po Kristu ukázkou tehdejších možností, mohli jít světu tak trochu příkladem, ale ruku na srdce - opravdu bychom, tak jako oni, chtěli najít na veřejných toaletách houbu, společnou pro všechny, kdo postupně přijdou? Je sice pravdou, že se snažili houbu čistit například v octové vodě, ale přesto to není vůbec lákavá představa. Kromě toho ale měli představitelé těchto kultur ještě jeden vynález, tentokrát poněkud osobnější - šlo o zaoblené kusy keramiky.

"Toaletní střepy" povýšili na předmět pomsty

Copak o to, takové náčiní si snad ještě dokážeme představit, horší je to ale s nápadem použít k tomuto účelu tak zvané ostraky, tedy vlastně střepy hliněných nádob, s jejichž pomocí často rozhodovali o osudu nejrůznějších provinilců - a nebo si je mohli vzít s sebou na toaletu. O tom, že Řekové a Římané pravděpodobně nebyli žádní suchaři, svědčí domněnka, že na takovou ostraku před použitím dokonce vyryli jméno svého nepřítele.

Pomineme-li jistě nepříliš příjemné pocity, můžeme si domyslet, že byl takový úkon v mnoha případech přinejmenším dostatečným zadostiučiněním ve sporu, který bylo lépe vyřešit bez krveprolití. Upřímně řečeno - pokud bychom tento zvyk převedli do moderní podoby, mohl by se z toho vyklubat docela dobrý podnikatelský počin. Stačilo by si objednat správně nadepsaný toaletní papír a mnohé frustrace nebo letité spory by se mohly docela vytratit.

