Podvodník na vysoké noze. Kolaborant Harry Jelínek prodal Karlštejn a chtěl vydat Main Kampf

Zní to neuvěřitelně, ale takový prostě byl život Josefa Harryho Jelínka. Člověk, který spojil svoji kariéru s podvody za každou cenu, dokázal balamutit opravdu mistrně. Kromě zajímavých triků velkého mystifikátora se však jen málo mluví o jeho kolaborantské kariéře. Jaký byl Harry Jelínek během nacistické okupace?

Jsou lidé, kteří se vždy přizpůsobí, aby jejich život neslevil z vysokých nároků. Josef Harry Jelínek měl laťku proklatě vysoko a byť dokončil studia na pražském gymnáziu až v 21 a následné studium medicíny nedokončil nikdy, nechal se oslovovat pane doktore. To je však v důsledku ten nejmenší podvod, který za svůj život provedl.

Gigolo a falšované obrazy

Vzhledem k tomu, že jeho otec vlašimský lékař přestal svého syna finančně podporovat, musel Harry jelínek svůj velmi nákladný život začít splácet po vlastní ose. Nenašel si však stálé zaměstnání, ale kromě toho, že se živil jako příležitostný gigolo, si založil i svůj první podvodný podnik.

V roce 1928 si otevřel firmu na obchod se starožitnými a uměleckými předměty. Nešlo o nic poctivého, protože většina obrazů byly falzifikáty, a to opravdu zvučných jmen jako Lucas Cranach, Paul Cézanne a Henry Matisse. Nebyla to žádná chvilková záležitost, protože v tomto nelegálním obchodování pokračoval až do roku 1937. Celkem však proti němu bylo vysloveno přes 500 žalob. K soudu však nikdy nedošlo.

K divokému životu na vysoké noze samozřejmě patřila dobrá společnost. Asi nejlépe postaveného přítele našel díky svému motocyklistickému koníčku, kdy se seznámil s Jiřím Kristianem Lobkowiczem.

Od roku 1933 byl Harry Jelínek dokonce členem zednářské lóže. Už tehdy však prozřetelně věděl, že následující léta budou patřit nacistické moci, a tak v Berlíně navázal spolupráci. Od roku 1936 byl najat jako tajný agent SD, v čemž pokračoval i během Protektorátu Čechy a Morava.

Karlštejn a linka tramvaje

Harry Jelínek se ve třicátých letech stal hlavně podvodníkem opravdu světového formátu. Byť neexistuje mnoho archivních důkazů, bezesporu nejslavnějším kouskem byl prodej hradu Karlštejn americkému milionáři.

Jelínek se domluvil s kastelánem, který mu nechal Karlštejn na dva dny k dispozici. Podvodník objednal početný komparz, jenž měl hrát roli pážat, nakoupil luxusní občerstvení v lahůdkách u Lipperta a vytáhl z amerického průmyslníka 30 tisíc dolarů.

Dalším kouskem byl prodej tramvajové linky číslo 1. Průvodčím se nechal oslovovat pane řediteli a průmyslníkovi z cizí země na konci trasy ukázal obnos s vybranými penězi za jízdné. To zájemce přesvědčilo a Jelínkovi dal zálohu 4 tisíce dolarů, s kterými zmizel.

Významný kolaborant

Lehce úsměvné historky jsou však ve stínu velmi vážné kolaborantské kariéry tohoto vyhlášeného podvodníka. Dlouhodobá spolupráce s nacismem mu během Protektorátu Čechy a Morava zajistila pozici majitele vydavatelství Evropské vydavatelstvo, které tisklo také velké množství antisemitské a nacistické literatury. Dokonce se jako jediný český nakladatel pokoušel vydat Hitlerův Main Kampf v češtině.

Vydával a byl také šéfredaktorem časopisu Znova, kde tvrdě útočil na Židy, Sovětský svaz a Velkou Británii. Vyšlo zde také několik jeho oslavných článků věnovaných Reinhardu Heydrichovi. V roce 1941 se mu za tuto kolaborantskou činnost odměnil člen odboje, který Jelínka pobodal.

17. dubna roku 1945 Harry Jelínek ze země uniká pryč. Byť se po válce československé úřady domáhají jeho vydání, nikdy se tak nepodaří. Dožil v Německu a následně v Itálii. Zemřel nepotrestán v roce 1982.

