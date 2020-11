Půl kila masa na týden a pro Židy ještě míň. Válečný přídělový systém bychom už opravdu zažít nechtěli

I když jsou obchody plné zboží a výběr je nepřeberný, jsou tací lidé, kteří si stěžují. Jinde je zboží lepší, levnější, barevnější… Co bychom ale asi tak říkali, kdybychom se vrátili do doby, kdy ve státě vládl přídělový systém. Co to vlastně bylo a jak se žilo v době tak zvaného vázaného hospodářství?