Některé zdravotní rady příliš důvěry nevzbuzují. Přesto mohou fungovat lépe než tuny prášků

Babské rady se často stávají tou úplně první pomocí, když nastane problém. Vznikají na základě zkušeností generací lidí, a tak v nás lehce vzbudí důvěru. A někdy je to lepší volba než se hned nadopovat prvním práškem na bolest, který ve své lékárničce najdete. Některé rady jsou ale opravdu podivné a na první pohled moc důvěry nevzbuzují. Představme si několik z nich.

Špatný sexuální život vyřeší boty

Váš sexuální život není takový, jaký byste si představovali? Kupte si boty na vysokém podpatku a je vyřešeno. Studie australských vědců zjistily, že pokud nosí žena boty na podpatku, posiluje tak pánevní dno a podbříško. Takže místo do fitka se proběhněte na podpatcích. Rýsujete a zároveň uděláte něco pro váš sexuální život.

K posilování potřebného svalstva dosáhnete s výškou podpatků šest až osm centimetrů. Nižší nebo vyšší podpatky podobný efekt nemají.

Stále ale platí - všeho s mírou. Nošení vysokých podpatků zvyšuje tlak v žilním systému dolních končetin a může dojít ke vzniku těžkých a oteklých nohou. U náchylných jedinců podpatky přispívají k rozvoji křečových žil.

Žvýkáním proti únavě

Když káva nepomáhá, sáhněte po žvýkačce. Vědci z univerzity v Coventry zjistili, že žvýkání nejlépe mentolové žvýkačky dokáže opravdu snížit únavu. A to se hodí především za volantem. Pokud se chystáte na dovolenou a čeká vás několik hodin řízení do vaší oblíbené destinace, pak je žvýkačka nezbytnou výbavou na cestu.

Když k tomu zapnete rádio nebo občas prohodíte nějaké to slovo s partnerem, mikrospánek by se vám měl vyhnout. Pozitivní vliv žvýkání na koncentraci a boj proti únavě potvrdilo několik vědeckých studií, při žvýkání se mimo jiné zvyšuje proudění krve do mozku o 25 až 40 procent.

Čištění zubů zcela jinak

Také jste od dětství vedeni k tomu, že zuby je dobré si čistit po každém jídle a nejlépe ihned? Američtí dentisté ale přišli s tvrzením, že čištění zubů bezprostředně po jídle vlastně není vhodné. Naopak je velmi nebezpečné.

Výzkum týmu doktora Gambleho odhaluje, že zubní sklovina koroduje mnohem rychleji, je-li čištěna kartáčkem do půl hodiny po jídle. Demineralizace zubu je v takovém případě mnohem rychlejší, než když si člověk nečistí zuby vůbec. „Pro maximální ochranu dentinu je tak dobré počkat s čištěním zubů až třicet minut po jídle či pití,“ tvrdí doktor Gamble.

Splachujete dobře záchod? Opravdu?

Zavíráte víko záchodu? Tedy myšleno při splachování, samozřejmě... Ne? Velká chyba. Podle průzkumů více než 60 procent lidí nedodržuje tento velice důležitý hygienický návyk. Pokud ponecháte při splachování víko otevřené, voda a další nečistoty z toalety mohou odletovat přes celou místnost, přesněji do vzdálenosti asi dvou metrů od záchodu. V případě, že je záchod spojený s koupelnou, mohou se bakterie ze záchodu usadit například na vašem zubním kartáčku. A to určitě nechcete...

Zeleným jablkem v boji proti bolesti hlavy

Při bolestech hlavy je nejrychlejším řešením tableta proti bolesti. Jsou však i jiné možnosti, jak se nepříjemných chvil zbavit. Jednou z babských rad je zelené jablko. Podle studie americké nadace The Smell & Taste Treatment and Research Foundation pomáhá už jenom sama vůně zeleného jablka zmírnit vážnost migrén.

To studie odborníků na univerzitě v Kielu v Německu zase zjistila, že pomáhá aplikace máty peprné na čelo. Někdy postačí, když si žena například rozpustí vlasy, které má celý den stažené do drdolu. Výzkumy ukázaly, že více než 53 procent žen zažívá bolesti hlavy právě od nošení culíků. Někdy je řešení našich problémů opravdu jednoduché...

KAM DÁL: Očista střev jako prevence před rakovinou: Zapojte do jídelníčku citrusy a připravte si olejový klystýr.