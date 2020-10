Očista střev jako prevence před rakovinou: Zapojte do jídelníčku citrusy a připravte si olejový klystýr

Naše střeva zobrazují stav toho, čím tělo živíme. Vzhledem k tomu, že do nich nevidíme, nepokládáme za nutné příliš řešit, co do nich posíláme a co se v nich hromadí. Jenže je to na škodu, proto není čas od času chyba zažívací trakt pročistit. Následující rady využívaly i naše babičky, jsou tedy léty a praxí ověřeny.