Sergej Krikaljov: Poslední občan SSSR a kosmonaut, kterého nemohli dostat zpátky na Zem

Sergej Krikaljov se narodil v roce 1958 v Leningradu a již od mládí byl vemi technicky zdatný a ve škole prospíval na výbornou. V roce 1981 vystudoval iženýra na Leningradském mechanickém institutu a ještě téhož roku nastoupil do NPO Eněrgija, kde se zúčastnil vypracovávání instrukcí pro kosmonauty a palubní dokumentace a to byl už jen krůček k tomu, stát se komonautem. O pouhých rok později mu léaři odsouhlasili kosmonautický výcvik. Celkem basolvoval šest kosmonautických výcviků. První se ukutešnil 1988 - 1989 a poslední v roce 2005.

Během jednoho z jeho letů se zhroutil Sovětský svaz a Krikaljovi bylo oznámeno, že se zkrátka nemůže vrátit na zem. „Zatímco tanky jezdily po moskevském Rudém náměstí, lidé stavěli barikády na mostech, Michail Gorbačov a Sovětský svaz odešli do historie, Sergej Krikaljov byl ve vesmíru. 350 kilometrů nad Zemí byla jeho dočasným domovem kosmická stanice Mir," píše ruský server Russia Beyond.

Všechno bylo jinak

Sovětský svaz se rozpadl v roce 1991 na 15 samostatných států. V osudonou chvíli kosmonaut Sergej absolvoval druhý let do vesmíru a bylo mu řečeno, že se nesmí vrátit do své země, protože ta již neexistuje. Sergej byl vyslán na kosmickou stanici ze sovětského kosmodromu Bajkonur, který se nachází v Kazachstánu a jeho mise měla trvat 5 měsíců. Všechno bylo ale nakonec jinak.

„Pro nás to bylo naprostým překvapením. Nerozuměli jsme, co se děje. Když jsme o tom mluvili, snažili jsme se pochopit, jak to ovlivní vesmírný průmysl," zavzpomínal pro ruský web Sergej. Krikaljov se musel smířit s odpovědí, že na jeho návrt nejsou zatím peníze a nezbylo mu nic jiného než vyčkávat. Po dvou měsících ale odpověď zůstávala stejná a Sergej i nadále zůstal ve vesmíru bez informace, kdy by se mohl vrátit na zem.

Říkali, že je to pro mě těžké a opravdu to není dobré pro mé zdraví. Ale že teď je země v tak těžké situaci, že úspora peněz musí být nejvyšší prioritou. Uvažoval jsem, jestli mám sílu přežít, abych dokončil program. Nebyl jsem si jistý," svěřil se o několik let později pro časopis Discovery.

„Mir měl vyhlášenou pověst jako páchnoucí, hlučné místo. Nebyl větší než několik karavanů naskládaných za sebou. Na palubě číhaly desítky mikroorganismů a na Miru vznikl výrazný pach připomínající zpocené muže zavřené v malém domě s koňakem. Stálý hluk od ventilátorů, čerpadel a dalších strojů stačil na to, aby způsobil ztrátu sluchu," informoval magazín Discovery s tím, že komonutům ve vesmíru po tak dlouhé době hrozilo riziko rakoviny, ozáření nebo svalová atrofie.

Sergej Krikaljov se nedobrovolně stal rekordmanem a na oběžné dráze strávil dohromady 311 dní. „Rusko, které mělo v té době velké problémy s penězi kvůli hyperinflaci, prodávalo křesla v kosmických lodích Sojuz jiným zemím. Například Rakousko si koupilo jedno místo za sedm milionů dolarů a Japonsko za 12 milionů dolarů, aby vyslalo na stanici televizního reportéra. Hovořilo se dokonce o naléhavém odprodání stanice Mir, dokud je ještě funkční," dodává magazín Discovery.

Sergej Krikaljov se konečně vrátil na zem 25. března 1992 a do vesmíru pak letěl ještě čtyřikrát.

