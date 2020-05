S krásnou herečkou Romy Schneider si osud krutě pohrával. Pokusila se o sebevraždu a přežila svého syna

Malá Romy, tedy Rosemarie Magdalena Albach-Retty, se narodila ve Vídni krátce před druhou světovou válkou rodičům, kteří se oba věnovali herectví. Mohla by tedy bývala mít jedinečnou příležitost toto “řemeslo” sledovat již od dětství, ale osud jí vybral jinak. Jen několik týdnů po narození se museli z Vídně rodiče i s malou dcerkou přestěhovat do malebné malé obce Schönau am Königssee. Když bylo budoucí filmové hvězdě deset let, rodiče se rozvedli. Tou dobou již ale pobývala v internátu. Ostatně její rodiče se o Romy valně nestarali, měli na mysli více svoji kariéru než dceru a prarodiče, u nichž byla na výchovu, se k ní nijak vřele také nechovali. Možná i proto z Romy vyrostla žena plná protikladů a velmi slabých nervů, která snadno podléhala náladám i hysterii. Přesto se i díky své kráse dokázala prosadit mezi světovými herci.

První role krásné Romy

K herectví se dostala poprvé v roce 1953, kdy se spolu se svojí matkou Magdou Schneiderovou objevila ve filmu Šeříky až bílé začnou kvést. Filmaře okouzlila natolik, že netrvalo dlouho a získala svoji patrně nejznámější roli, díky níž se dostala mezi nejzářivější hvězdy filmového plátna. To bylo roku 1955 a zdálo se, že život krásné dívky bude procházkou růžovým sadem. Osud jí ale karty namíchal docela jinak.

Lásce nelze poručit

Matka Romy Schneider se podruhé vdala, ale vztahy v rodině nebyly idylické. Možná i proto se již v jedenadvaceti letech rozhodla udělat velký životní krok a zasnoubila se s mužem, kterého jí mohla závidět polovina žen na světě.

Vyvoleným tehdy již známé herečky Romy nebyl nikdo jiný než slavný a ženami obletovaný Alain Delon, symbol Muže. Jejich vztah začal při natáčení filmu Kristýna. Nevadilo ani to, že si německy mluvící dívka s francouzským hercem příliš nerozuměla. Lásce nelze poručit a už vůbec nezná hranice.

Alain Delon jí "utekl"

Láska ke krásné dívce ale velkému herci vydržela jen pár let. V roce 1963 došlo k rozchodu a Romy se pokusila o sebevraždu, když našla po návratu domů kytici na rozloučenou a vzkaz od svého milovaného muže, který jednoduše odešel. Vzala nůž a podřezala si žíly. I když se sebevraždu dokonat nepodařilo, uvnitř v Romy cosi umřelo. Její láska k Delonovi nikdy zcela neodešla a ona na něj vzpomínala až do konce svého krátkého života.

Svatba, syn...

Další muži v životě krásné herečky na sebe nenechali dlouho čekat. Již tři roky po rozchodu s Delonem se provdala za Harryho Meyena, dalšího člověka “z branže”. Ani tento vztah ale neměl trvat věky, ačkoliv se vdávala již jako těhotná. Již v manželství se Romy narodil syn David, z něhož jistě mohla mít radost. Tu jí ale kazil despotický a tyranský manžel. Po delší době se Romy rozhodla se synem od manžela odejít, ale rozvod trval roky a Meyen se z rozpadu manželství již nikdy nevzpamatoval. Dal se na dráhu drog a alkoholu a o několik let později spáchal sebevraždu. Romy si jeho krok až do své smrti vyčítala, přemýšlela o tom, zda by býval žil, kdyby neodešla…

Další svatba a zase rozvod...

Ačkoliv se v té době zdálo, že na muže krásná Romy již docela zanevřela, objevil se další, její řidič Daniel Biasini. S ním počala dceru Sarah, ale i tento svazek byl odsouzen k zániku. Jak se později ukázalo, ani druhý rozvod neměl být bohužel posledním neštěstím v životě herečky, na kterou svět bude navždy vzpomínat jako na nádhernou Sisi.

Největší tragédie

Každý rodič může jistě potvrdit, že nejvíc ze všeho mu záleží na dětech. Proto právě neštěstí s nimi spojené je tou největší bolestí. A tou si bohužel musela projít i Romy Schneider. Syn David jen ve svých čtrnácti letech vykrvácel následkem úrazu, kdy si nešťastnou náhodou prořízl tepnu. Než se k němu dostal lékař, nebylo mu bohužel pomoci. Romy se zhroutil celý svět. Svého syna jako v mrákotách a pravděpodobně neustále pod vysokými dávkami tišících léků, alkoholu a snad i drog přežila o pouhých deset měsíců. Zemřela 29. května 1982 v pouhých třiačtyřiceti letech. Její mladou tvář si ale budeme navždy pamatovat. Vždyť patří krásné císařovně Sissi…