Tenhle muž nikdy neviděl ženu! Podívejte se, kde celou dobu žil

Tento život si nevybral, byl mu „přidělen“ osudem. Dožil se poměrně pěkného věku 82 let, přesto ani jedinkrát nespatřil ženu. Zdá se to nemožné. Za obvyklých okolností jistě. Ovšem životní cesta se naprosto vymyká všemu, co známe a co je nám příjemné.