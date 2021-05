Thatcherová vedle sebe nesnesla ženy. Královna Alžběta ji měla za upjatou a bez smyslu pro humor

Jako mladá studovala na Oxfordu, kde se poprvé zapojila do politiky. Nikdy se však nepovažovala za feministickou ikonu. A jak zaznělo také v seriálu Koruna, ženy po jejím boku neměly místo. Byly prý až příliš emoční.

Formální a upjatá

Thatcherová však nebyla pouze první ženou v Evropě, která předsedala vládě, ale i první ženou, která mohla vstoupit do soukromé audienční místnosti britské královny Alžběty II. Tam byli v minulosti přijímáni pouze premiéři mužského pohlaví.

Pokud by se ale někdo domníval, že Thatcherová brala audienci jako čest a královna byla potěšena, že si může "pokecat", byl by na velkém omylu. Jak říká autor knihy The Iron lady, John Campbell: „Královna se na setkání s premiérkou netěšila, protože byla formální a upjatá.“ A Thatcherová je pro změnu považovala za ztrátu času.

Margaret Hilda Thatcherová, baronka Thatcherová z Kestevenu

- v roce 1959 byla zvolena do Dolní sněmovny jako poslankyně za britskou Konzervativní stranu

- v roce 1970 se stala ministryní pro školství a výzkum

- v roce 1979 se stala po předčasných volbách ministerskou předsedkyní, kterou zůstala více než jedenáct let

- po skončení politické kariéry se stala členkou Sněmovny lordů

Poučovala a chyběl jí humor

Jak píše Dean Palmer ve své knize The Queen and Mrs Thatcher: An Inconvenient Relationship, počátek jejich sporu byl jasný. „Palác se domníval, že je Thatcherová vulgární. Premiérka si zase myslela, že je královská rodina irelevantní.“ Zkrátka ne příliš stav.

Podle Palmera královna také nesnášela neustálé poučování, což měla premiérka ve zvyku, a také to, že postrádá smysl pro humor. I přes své odlišnosti byly ale momenty, kdy se zdálo, že se obě dámy sblížily. Tyto chvíle však byly většinou zase rychle pryč a vše se vrátilo do zajetých kolejí.

Vzácné chvíle porozumění

Ve vzájemné sblížení možná královna doufala i v době, kdy premiérku pozvala na hrad Balmoral. Ten je jedním z královniných oblíbených míst na relaxaci s rodinou, kam příležitostně zve i britské premiéry. Margaret Thatcherová tedy nebyla výjimkou, ale místo se jí do srdce zrovna dvakrát nevrylo. Královna tak na pozváním na premiérku dojem neudělala, Thatcherová se později o Balmoralu vyjadřovala jako o očistci.

Přesto se královna účastnila oslavy osmdesátých narozenin Thatcherové s princem Filipem po svém boku. A především také jejího pohřbu, což pro členy královské rodiny není vůbec zvykem. Určitě se tedy dá říct, že i přes všechny vzájemné neshody si veřejně obě dámy prokazovaly úctu a mluvily o sobě s respektem. O tom, zda je k tomu vedly reálné pozitivní emoce, které k sobě chovaly, nebo jen společenská slušnost, můžeme dnes pouze spekulovat.

KAM DÁL: Vláda nadále pokračuje v rozvratu veřejných financí. Tvrdě za to zaplatíme, říká ekonomka Horská.