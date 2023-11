Za komunistů levněji nebylo, naopak: Na kolik opravdu vyšel život za socialismu

Může to vypadat, že před sametovou revolucí bylo levněji. Zdání však klame, přestože (když už náhodou bylo něco k dostání) visely u produktů cenovky jako 4,30 Kčs za hladkou mouku v roce 1989. Nebo úžasných 40 haléřů za jeden rohlík či 1,30 Kčs za vejce. Háček je ale hned v několika věcech. V první řadě, průměrná mzda byla v té době 3 170 Kčs, zatímco dnes jsme výrazně nad 40 tisíci. To ale není nejpodstatnější.

Je to jasné – dnes je levněji

Když si totiž vezmeme tři výše zmíněné produkty (nebo drtivou většinu všech ostatních, které byly tenkrát na trhu), zjistíme, že za socialismu bylo výrazně dráž. Počítejte s námi. Mouku dnes koupíme za zhruba 22 korun. V roce 1989 by tedy musela stát 1,70 Kčs, abychom si mohli říct, že ceny byly stejné. Mouka však byla o 150 % dražší než dnes (dnešní cena by odpovídala cca 54 korunám).

Výše zmíněný rohlík dnes pořídíme za cca 2,60 Kč. V roce 1989 bychom ho tedy museli kupovat za 0,20 Kčs, abychom se dnes mohli bavit o stejné ceně. Rohlík tak byl za vlády komunistů o 100 % dražší. A konečně vejce. Za komunistů byly o 230 % dražší, jelikož je dnes pořídíme za 5,10 Kč. V socialismu bychom je tedy museli kupovat za 0,40 Kčs, což se samozřejmě nedělo.

Data hovoří naprosto jasně

Když pomineme to, jaké zboží a v jaké kvalitě bylo na výběr, ani další komodity na tom v porovnání s dneškem nebyly příliš dobře. Třeba v roce 1989 měla barevnou televizi či automatickou pračku jen necelá polovina domácností. Přitom na Západě to byla naprosto běžná věc. Nelze tedy tvrdit, že se technologický pokrok ještě nedostal tak daleko. Dostal, ale my jsme byli kvůli komunistům sto let za opicemi.

Navíc zatímco v roce 1989 stála automatická pračka 5 780 Kčs a vydělávalo se na ni (pokud nějakým „omylem“ byla) 39 dní, dnes ji můžeme v pohodě pořídit za cenu kolem 15 tisíc korun a vydělat na ni ani ne za deset dní. Takto by se dalo pokračovat ještě hodně dlouho.

Pravdou ale je, že kdo argumenty vidět nechce, stejně bude tvrdit, jak byl minulý režim dokonalý a úžasný. Pro všechny pamětníky a obdivovatele zvěrstev – ne, komunisté nebyli úžasní. Byli to šmejdi.

