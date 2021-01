Čeká vás rekonstrukce nemovitosti? Inspirujte se trendy roku 2021

Otevřené, ale flexibilní prostory

Posledních pár let jsou v módě otevřené prostory, například propojení kuchyně s obývákem. Důraz na otevřené, prosvětlené společné prostory stále zůstává, ale nově je důležité, aby byl tento prostor flexibilní. Pandemie ukázala, že potřeba soukromí je důležitá, abychom mohli v klidu pracovat, respektive učit se. Společné prostory, jako je kuchyně či obývák, by měly být rozdělené do zón. Důležité je, aby některé části bylo možné oddělit, například posuvnými dveřmi nebo stěnami.

Kuchyně získává výsadní postavení

Centrem všeho dění už není sedačka s televizí, ale kuchyně. Ta se neustále zvětšuje a stává se prostorem pro celou rodinu. Důraz je kladen na čisté linie a přírodní vzhled materiálů, například dřevěný nebo mramorový povrch. Bílá nebo šedá kuchyně se postupně stává minulostí. Na ústupu je také rustikální či provensálský styl, linie jsou čisté, bez ozdob či úchytek.

Významným prvkem také budou kuchyňské elektrospotřebiče. Bude jich více. Důležitá bude velká kombinovaná lednice, případně i další menší zabudovaný mrazák nebo elegantní lednice na víno. Vše souvisí s tím, že lidé chtějí mít doma kvalitní potraviny a nápoje, které bude potřeba uchovávat při správné teplotě.

Přirozené světlo pro všechny

Interiér by měl být navržen tak, aby byl co nejvíce prosvětlený. Pokud jste teprve ve fázi návrhu rekonstrukce nebo zcela nového domu, určitě se zamyslete nad tím, jak dostat denní světlo do koupelen či na toalety nebo do chodby. Pomohou různé světlovody, prosklené stěny nebo falešná okna.

S tímto trendem souvisí i postupný ústup tmavých barev, jako je černá nebo antracitová. Klade se spíše důraz na barevné doplňky a zeleň v podobě živých pokojových rostlin, ne umělých. Toto všechno vám pomůže vykouzlit světlý, pozitivně laděný prostor.

Domácnost jako místo pro odpočinek

Starost o dům nebo byt si vyžaduje hodně energie. Naše domácnost se tak někdy stává neustálým zdrojem nikdy nekončící práce a stresu. V moderním interiéru je tak kladen důraz na kvalitní přírodní materiály. Předpokládá se, že vzroste zájem o dražší, ale kvalitní nábytek, který déle vydrží.

Jednoduchost a čistota povrchů je důležitá, ale nesmí chybět objemné úložné prostory, které nás rychle zbaví nepořádku – každá věc v domě musí mít svoje místo.

Bude přibývat chytrých spotřebičů, které nám pomohou s domácností i s dalšími úkony. Robotické vysavače, chytré lednice a další nám umožní více relaxovat a méně pracovat.

V neposlední řadě je důležité věnovat pozornost plánování koupelny, ta se nově stává malou oázou odpočinku pro naše tělo a duši. Nemělo by chybět místo na sezení a různé zemité odstíny, které pomáhají našemu mozku na chvilku vypnout.