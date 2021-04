Čínská medicína nedá na kořen šišáku dopustit. Je skvělý na cévy a má řadu dalších pozitivních účinků

Rostliny šišáku bajkalského dorůstají do výšky 5 až 100 centimetrů, někdy vyrůstají z oddenků nebo hlíz, mnohdy jsou žláznatě chlupaté. To ale není to, co by nás mělo lákat s ohledem na zdraví.

Zázrak se nachází v kořenu

Právě tam je totiž látka, která patří do skupiny bioflavonoidů. Jsou to vlastně flavonoidy s biologickým účinkem a někdy se jim také přezdívá vitamín P. Jsou známé pro své antioxidační účinky, navíc mají kladný vliv na lidský organismus, zvláště pak na cévy. Fungují i proti některým druhům viróz.

Vědci zjistili, že mimo to disponují také schopností ničit lidské rakovinové buňky, přičemž ty zdravé nechají netknuté. Při testech na zvířatech bioflavonoidy ze šišáku dokázaly zastavit růst nádoru, díky čemuž svitla naděje, že by se jednou mohly využívat i na léčbu rakoviny u lidí.

Šišák je rozsáhlý rod bylin, které souhrnně patří do čeledi hluchavkovitých.

Tyto látky jsou samozřejmě všeobecně známé, ale ty z kořenů šišáku jsou trochu odlišné, jelikož ve své chemické struktuře neobsahují OH hydroxylovou skupinu. Většina bioflavonoidů je v laboratořích syntetizovaných pomocí látky, které se říká naringenin. Ten má právě zmíněnou OH skupinu a neexistuje žádný enzym, který by tuto skupinu z chemické struktury odboural, jako to přirozenou cestou dokáže šišák bajkalský. Na to přišly až chytré hlavy z britského Norwiche.

Velký lékařský potenciál

Ve spolupráci s čínskými vědci se následně ukázalo, že rostlina tento výjimečný bioflavonoid produkuje. Prokázalo se, že účinným enzymem je v tomto případě chrysin. Vypadá to, že se tento biosyntetický mechanismus v kořenech šišáku objevil teprve nedávno a odlišuje se od procesů, které se odehrávají v listech nebo květech.

Poznání celého procesu pomůže produkovat daný bioflavonoid v laboratořích ve velkém množství. To následně pomůže ke zkoumání jeho lékařského potenciálu. Tato rostlina se už po dlouhé tisíce let používá v čínské medicíně a nyní by tak mohla najít uplatnění i v její moderní odnoži.

Zájem je stále větší

Zájem o čínskou medicínu má v posledních letech vzrůstající tendenci a pokud by šišák zapříčinil revoluci v rámci léčby rakoviny, bude samozřejmě i nadále pokračovat.

Vše má ale svůj čas a ještě musí proběhnout spousta testů. Každopádně je skvělé sledovat, že se výzkumníci z celého světa snaží přijít na to, jak začít spolehlivě bojovat proti rakovině, na kterou stále neexistuje spolehlivý lék.

