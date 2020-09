Je čas na podzimní truhlíky. Vykouzlete si tu nejkrásnější výzdobu, jakou vám budou sousedé závidět

Ať se nám to líbí nebo ne, léto už bylo. Patrně si ještě užijeme několik teplých dní, to ale neznamená, že se neblíží chladné a často i sychravé dny. Podzim buď pojmeme jako období smutné, kdy příroda “umírá” a můžeme se trápit depresemi z krátících se dnů, nebo toto roční období chytíme za docela jiný konec a užijeme si jeho barevnou krásu - venku v přírodě, ale i v truhlících za oknem. Co do nich zasadit, aby plnily svoji funkci, byly krásné a vydržely i první noční a ranní mrazíky?

Pozor na výběr nádoby

První, na co bychom se měli zaměřit, je výběr vhodné nádoby. Pro podzimní výzdobu oken určitě už není vhodný samozavlažovací truhlík nebo květináč. I když to není zatím moc pravděpodobné, ale v poměrně blízké době mohou přijít první mrazíky a pokud by v takovém květináči zamrzla voda, určitě to neudělá radost ani samotné nádobě, ale ani rostlinám, které do ní zasadíme. Proto raději zvolíme klasické truhlíky, ostatně podzimní výzdoba nevyžaduje dennodenní zalévání a ani už nehrozí okamžité vysušení parným sluníčkem.

Vřes je sázka na jistotu

Hlavními rostlinami, které tvoří převážnou část výsadby v podzimních truhlících, jsou vřesy. Na trhu koupíme nespočet různých barev a variant, větší i menší rostliny, silnější i subtilnější. Výběr je pak hlavně na našem vkusu, nároky mají velmi podobné a hlavně dobře snášejí právě podzimní počasí. Jen bychom si měli dát pozor na výrazně nebo hodně zvláštně zbarvené kvetoucí vřesy. Jde o rostliny, u nichž bylo takové barvy dosaženo uměle a nebývají příliš životaschopné.

Zelený nebo kvetoucí truhlík?

Podzimní truhlík může také s úspěchem oživit a doplnit břečťan. Jde o velmi houževnatou rostlinu, která si s vřesem určitě nebude vadit - ostatně ani s ostatními rostlinami, které do truhlíku zvolíme. Pokud ale budeme chtít truhlík kvetoucí, bude jistou volbou samozřejmě chryzantéma. Dnes už rozhodně nejde o květinu, kterou bychom nedali jinam než na hřbitov, jak bývalo dříve zvykem. Jejím barvám a množství různých druhů, prodávaných na každém trhu i v květinářství či zahradnictví, odoláme jen těžko. Navíc, pokud nepřijdou velké mrazy, vydrží v truhlíku dlouho a nakvétá postupně.

Bramboříky i astry udělají dobrou službu

Stejně jako chryzantémy mohou svým květem truhlíky ozdobit i bramboříky. Pokud se nedočkáme v říjnu nebo v listopadu nečekaně silných mrazů, můžeme se ze zajímavých květů bramboříku těšit až do začátku prosince. Pokud se rozhodneme pro astry, měli bychom si dát pozor na to, jaké rostlinky vybíráme. Vzhledem k tomu, že je budeme sázet do truhlíků, je potřeba, aby se jednalo o rostliny nižšího vzrůstu, jinak by mohly působit rušivě.

Nezapomeňte na okrasné zelí

Zvláštností, která upoutá pozornost v každé podzimní výzdobě, je okrasné zelí, které je také vhodné i pro výsadbu do truhlíků. Jen mu musíme dopřát dostatek místa. I tato rostlina ale umí potěšit svojí barevností a odlišností od ostatních.

Stále ještě není truhlík podle vašich představ nebo dost plný? Pak je možné jej doplnit travinami. Vhodná je třeba ostřice nebo kostřava.

Nebojte se složité péče

Péče o rostliny, vysázené do truhlíků pro podzimní výzdobu, není nijak zvlášť složitá. Nemusíme počítat s jejich rychlým růstem, takže truhlík můžeme osázet tak, jak si přejeme jeho finální vzhled. Zeminu volíme podle převažujícího druhu rostlin, musíme počítat s tím, že vřesy vyžadují půdu trochu kyselejší, ale s tím jistě poradí v každém zahradnickém centru. Aby zůstaly truhlíky krásné a dekorativní až do prosice, kdy je vyměníme za výzdobu vánoční, měli bychom péči věnovat odstraňování odkvetlých kvítků, případně zaschlých listů. Pokud se blíží silnější mrazíky, můžeme truhlíky ještě po nějakou dobu uchránit překrýváním netkanou textilií na noc. Rostliny v podzimních truhlících nemusíme hnojit, vystačí si se zásobou látek ze zeminy, do které je zasadíme. A pak se už jen můžeme těšit z barevné krásy za oknem, kterou nám budou sousedé závidět.

