Nový praktický hit českých zahrad: Vyrobte si originální hmyzí hotel

Zapomeňte na nevkusné sádrové trpaslíky a jiné dekorace let minulých. Vsaďte na přirozenost. Ve vaší zahradě se bude skvěle vyjímat vkusný hmyzí hotel, který ji nejen ozvláštní, ale má i praktickou funkci. Přiláká do sebe totiž hmyz, který se postará o opylování a pomůže i v ekologickém boji se škůdci.

Hmyzí hotel představuje příbytek pro celou řadu hmyzích druhů, kterým poskytne zázemí a klid. Ti vám zase pomohou zbavit se škůdců ze zahrádky. Počítejte s tím, že zabydlení hmyzího hotelu chvilku potrvá. Největší zájem o něj propukne až na jaře příštího roku, v době zakládání nové generace. Některé druhy jej však mohou objevit i jako vhodné místo pro přezimování.

Nejprve dejte dohromady vše, co vám na stavbu hmyzího hotelu poslouží:

Shánění materiálu pro hmyzí hotel je skvělou zábavou pro celou rodinu. Pokud bydlíte na vesnici, zřejmě najdete většinu věcí v kůlně či nedalekém lese. Pro konstrukci se hodí obyčejná překližka, deska starého nábytku, nařezané prkno, starší desky z půdy nebo kus stromu. Do dřevěného rámu budete umisťovat tenké nařezané špalíky s otvory, v Rakousku k tomuto účelu používají staré děrované cihly nebo do cihly díry vyvrtají, stejně jako jsme to udělali my do dřeva. Do dřevěných hranolů, špalíků či cihel vyvrtáte otvory ve velikosti dva až deset milimetrů.

Výplň hotelu bude tvořena šiškami, rákosy, kořeny. Určitě se vám hodí rákosová, slaměná a bambusová stébla dlouhá zhruba jako tužka. Perfektní službu vám udělají i srolované rákosové rohože, sláma, staré větve, polínka nebo suché bezové větve.

Střecha hmyzího hotelu je ideální na pěstování mechu, netřesku a dalších teplomilných a na půdu i vodu nenáročných rostlin. Pokud budete chtít hmyzí hotel ozelenit, připravte si keramickou trubku či květináč, do kterého hlínou zahrnete výhony ostružiníků či maliníků.

Až budete mít všechny potřeby pohromadě, můžete se pustit do samotného díla:

Z prken či překližky vyrobíte konstrukci podobnou domečku se střechou. Jednotlivé destičky nařežte raději sami, na zatloukání hřebíků si přivolejte malé pomocníky.

Připravte si polínka, hranoly či cihly, do kterých vyvrtáte díry o velikosti dva až deset milimetrů. Otvory by měly mít různou velikost, aby sloužily různým hmyzím hostům.

Další patra hmyzího hotelu vystelte slámou, trávou, rákosem, šiškami a různým materiálem. Vše je třeba pečlivě zpevnit a veškerý prostor beze zbytku zaplnit.

Celou konstrukci následně zapleťte provázkem, aby náplň nevypadávala. Nezapomeňte také potáhnout pletivem, aby se do hmyzího hotelu nedostali ptáci a nechodili tam hmyz zobat jako na krmítko.

Hmyzí hotel instalujte do zarostlejšího koutu zahrady, ideálně do její květnaté části. Někteří hoteliéři ho natlučou na vysoký kůl, takže vypadá jako ptačí budka, jiné hotely jsou postaveny na zemi či na kamenech. Někdo připevní hmyzí hotel přímo na stěnu kůlny, další ho opře o strom.

Pro děti je výroba hmyzího hotelu příjemnou aktivitou a ještě zajímavější záležitost představuje pozorování jednotlivých návštěvníků hotelu. Hmyzí hotel navíc vypadá hezky v každé zahrádce, takže má i svou estetickou hodnotu a poslouží jako krásná dekorace na zahradu.

Pokud se chcete inspirovat u profesionálů, udělejte si výlet do Potštejna, kde se společně s majiteli rodinné farmy Pleva do stavby hmyzích hotelů zapojilo tolik pomocníků, že vzniklo hned pět krásných obydlí.

