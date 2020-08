Nadílka české zahrádky: Jak zpracovávat, skladovat a správně používat bylinky

Bylinky jsou do letní kuchyně to pravé

Správné bylinky dokážou proměnit i obyčejný pokrm v gurmánskou specialitu, dochutí a ovoní každý recept a navíc díky nim můžete snížit množství použité soli. Jak můžete bylinky pěstovat, aby byly vždy čerstvé, anebo skladovat, abyste uchovali jejich vůni i chuť? Prozradíme vám spoustu užitečných rad a k tomu ještě přidáme skvělé bylinkové recepty.

Provoněný kout domova

Abyste měli bylinky stále čerstvé a neustále k dispozici, můžete se vrhnout do jejich pěstování. Nepotřebujete k tomu rodinný domek se zahrádkou a spoustou záhonků. Svůj zelený provoněný koutek si snadno vytvoříte i v bytě. Vyzkoušet můžete například petrželku, bazalku, anýz, rozmarýn, mátu, oregano, tymián, pažitku, fenykl a majoránku. Až budete přemýšlet, kde by se jim nejlépe dařilo, mějte na paměti, že by rostliny měly mít dostatek světla – alespoň 6 hodin denně. Pokud jde o půdu, je důležitá drenáž, proto na dno květináče dejte trochu štěrku nebo keramzitu.

Jak bylinky skladovat?

Bylinky můžete používat nejen čerstvé, ale také je případně uchovat „na horší časy“. Existuje hned několik způsobů, jak je zpracovat, abyste je mohli později využít. Jedním z nejstarších je usušení, které se hodí například pro bobkový list, tymián, oregano, mátu, majoránku či rozmarýn. Základem je předtím bylinky dobře očistit, a pak je nechat sušit na větraných místech chráněných před sluncem a teplem. Použít můžete také sušičku. Bylinky (třeba petrželku, bazalku, tymián, majoránku nebo rozmarýn) můžete také naložit do oleje. Dobře je omyjte, osušte a dejte do skleněných dóz. Dobře je stlačte a vyskládejte ve vrstvách. Zalijte extra panenským olivovým olejem a hermeticky uzavřete. Olej získá aroma a bylinky se dobře uchovají. Dlouhodobě je můžete skladovat rovněž v mrazničce. Nezapomeňte snítky i listy vždy pečlivě omýt a osušit. Poté je dejte do přihrádek na led nebo do mrazicích sáčků. Zmrazit můžete šalvěj, petrželku, oregano, mátu, majoránku i bazalku.

Jak využívat bylinky při vaření?

Čerstvé bylinky trhejte pokud možno ručně, neomývejte pod příliš silným proudem vody a dobře je osušte. Protože je velká část z nich křehká, přidávejte je až ke konci vaření. Výjimku tvoří ty tužší, jako rozmarýn, šalvěj či bobkový list, které jsou vhodné i k dlouhému vaření v omáčkách a masech. Pokud sáhnete po sušených bylinkách, mějte na paměti, že ztrácejí část svých esenciálních olejů, proto je nutné použít jich o něco více než těch čerstvých. Najdeme ale i pár výjimek, například rozmarýn, který sušením ztrácí jen velmi málo ze svého aroma. Bylinky přidávejte postupně, na vícekrát, a průběžně ochutnávejte.

Bylinky v hlavní roli: Vyzkoušejte tyto recepty!

Česnekové máslo s petrželkou

Našlehejte 200 g změklého čerstvého másla (např. Gran Moravia) se špetkou soli, 2 rozmačkanými stroužky česneku, dvěma trsy nasekané petrželky a nastrouhanou kůrou z 1 citronu. Vytvořte váleček, zabalte ho do pečicího papíru a skladujte v lednici až do jeho použití. Ochucené máslo se výtečně hodí k namazání na topinky buď samotné nebo doplněné o prosciutto crudo, k ochucení vařené rýže, těstovin, libového masa a ryb.

Váleček s pažitkou a oříšky

Smíchejte 400 g sýru stracchino a 200 g ricotty. Přidejte asi deset nasekaných snítek pažitky, 30 g nasekaných oříšků, dvě sušená rajčátka nakrájená na kousky a dochuťte solí a pepřem. Sýrový krém naneste na pečicí papír a zarolujte do válečku. Dejte na půl hodiny do lednice a poté váleček obalte v nasekaných oříškách, nakrájejte na asi 3 cm silné plátky a servírujte ozdobené několika snítkami pažitky.

Šalvějové smaženky s Gran Moravia

V míse smíchejte 100 g mouky, lžíci oleje a špetku soli. Přilijte postupně 100 ml piva a metličkou rozmíchejte do kompaktního těstíčka, zakryjte fólií a dejte na 30 minut do ledničky. Mezitím omyjte 100 g širších šalvějových lístků a pečlivě osušte. Vyšlehejte sníh z jednoho bílku a přidejte ho k těstíčku. Vezměte polovinu šalvějových lístků a na každý z nich naneste lžičku nastrouhaného sýru Gran Moravia. Přiklopte druhým lístkem, poprašte moukou a ponořte do těstíčka. Obalené listy smažte v pánvi v dostatečném množství oleje. Nechte okapat, osolte a podávejte horké.

Cheesecake s mátou a čokoládou

Nejprve dejte asi na půl hodiny do ledničky 250 g sušenek Moresko (k zakoupení například v řetězci italských specialit La Formaggeria Gran Moravia), a pak je rozmixujte. Přidejte 100 g změklého čerstvého másla a mixujte, až získáte kompaktní směs, která bude tvořit základ cheesecaku. Dortovou formu o průměru asi 24 cm vystelte namočeným a dobře vyždímaným pečicím papírem a směs do ní naneste. Dejte do lednice a mezitím připravte krém: ve studené vodě nechte změknout 12 g želatinových plátků, vyždímejte je a za stálého míchání na mírném žáru rozpusťte v kastrůlku společně se 100 ml čerstvé smetany. Smíchejte dvě lžíce mátového sirupu s 350 g ricotty nebo mascarpone a stejným množstvím bílého jogurtu, přidejte 120 g cukru, a nakonec smetanu s želatinou. Přidejte několik natrhaných lístků máty a 50 g nastrouhané hořké čokolády. Krém nalijte do dortové formy na korpus a dobře uhlaďte, poté vložte na 5 hodin do lednice. Před servírováním ozdobte lístky máty a hoblinkami čokolády.

Bylinková sůl

Bylinková sůl je dokonalá k ochucení prvních chodů, masa, ryb, omelet a dalších chodů dle fantazie. Představuje skvělý způsob, jak mít stále po ruce ingredienci, jež dodá každému receptu šmrnc. Skladujte ji na suchém a tmavém místě, aby světlo neuškodilo bylinkám.

Boloňská sůl

Nasekejte 50 g rozmarýnových jehliček a 25 g šalvějových lístků se šesti stroužky česneku. Přidejte 20 roztlučených kuliček pepře a 500 g hrubé soli. Skladujte ve skleničkách. Boloňská sůl se hodí na bílé maso, jehněčí, pečeně, zapečené brambory, vejce a restovanou zeleninu.

Horská sůl

V hmoždíři roztlučte 120 g černého pepře a 120 g hrubé soli, stranou nasekejte 2 stroužky česneku a přidejte 20 g tymiánu a 25 nadrcených kuliček jalovce. Zakapejte pár kapkami grappy nebo červeného vína. Smíchejte se solí a před použitím nechte týden uležet v hermeticky uzavřené skleněné dóze. Pozor: Tato sůl musí zůstat stále vlhká! Pokud by se vysoušela, opět přidejte pár kapek grappy nebo červeného vína.

