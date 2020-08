Trendy v bydlení pro léto 2020: Udržitelnost a přírodní materiály

Sedmdesátky jsou v kurzu

Vybavujete si byt, ve kterém žili vaši rodiče, než jste přišli na svět? Super! Jednoduché, přesné linie, paleta barev čítající šedou, hořčicově žlutou a zelenou, tapety s geometrickými tvary, to je přesně to pravé. Mějte však na paměti, že "méně je více" a pokud jde o výrazné zařízení a doplňky ve stylu 70. let, tak u těch to platí dvojnásob.

Medově hnědá s korálovou

Barvám letos vládne medově hnědá s korálovou. Zlatavé tóny si dobře rozumí s vínovou, smaragdovou nebo tmavě modrou, takže budou spokojeni i milovníci živějších barev, funguje ale také s pastely a zemitými tóny, což zase ocení klidnější povahy.

Recyklujte nábytek

Samozřejmě třiďte i odpad, my ale máme na mysli recyklování bytového zařízení a doplňků, které máte už doma, a tak jejich půvab vašemu pohledu tak nějak uniká. Často stačí nový potah pro sedačku, dvířka kuchyňských skříněk natřená na jinou barvu nebo nové závěsy či žaluzie na vašich oknech.

Polštáře s texturou

Letos rozhodně s texturou! Co? Polštáře, deky, přehozy, zkrátka všechno, co může být háčkované, pletené nebo alespoň vyšívané. V kurzu je ale například i nábytek s výrazně členitým povrchem a ručně vyráběné doplňky, jejichž nedokonalost je jejich hlavní předností.

Minimalismus nade vše

Minimalismus není trendy, ten je stále in. Letos je ale v jeho případě kladen důraz na kombinaci s jinými styly. Jednoduchý minimalistický nábytek bude například dokonale fungovat se vzorovanými retro polštáři, nadýchaným glamour kobercem s třešničkou na dortu v podobě industriální měděné lampy. Pozor, aby kouzlo kombinace stylů fungovalo opravdu na výbornou, držte se jedné barevné škály.

Třikrát hurá pro hořčicovou

Napadlo vás někdy sladit svůj obývací pokoj pouze do jedné barvy? Ačkoli to může znít trochu šíleně, v reálu to vypadá velmi dobře. A hořčicově žlutá je tím pravým odstínem. Představte si hořčicově žlutou zeď, před ní o odstín světlejší sedací soupravu s dekorativními polštáři v oranžové či béžové a konferenční stolek s dřevěnou deskou a zlatými nohami, to vše na šedém koberci.

Udržitelnost

Držet krok s aktuálními trendy sice zaručí wow efekt u vašich návštěv, ale je to opravdu to, po čem toužíte? Není u některých kusů nábytku lepší sáhnout po osvědčených klasických tvarech a materiálech? Všimněte si někdy v obchodech těch věcí, které jsou vidět až na druhý pohled. Studnicí inspirace a nápadů "jak na to" je náš oblíbený Pinterest.

