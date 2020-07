Pečeme, vaříme, restujeme: V hlavní roli jablka

Aby byly pokrmy co nejchutnější a nejzdravější, vyplatí se připravovat je z kvalitních surovin. Ty poznáte mimo jiné i podle toho, že jejich obaly zdobí značky kvality. Pokud toužíte vyzkoušet originální recepty provoněné jablky, není nic jednoduššího. Dobrou chuť!

Domácí jablečná přesnídávka

Vzpomínáte s láskou a nostalgií na chvíle, kdy maminka nebo babička zašla do spíže a donesla ke svačině domácí jablečnou přesnídávku? Vyzkoušejte tento jednoduchý, ale neuvěřitelně voňavý recept a potěšte své blízké dobrotou plnou vitamínů.

Ingredience (na 6 skleniček):

2,5 kg jablek

½ sáčku vanilkového pudinku

podle chuti: cukr, skořice

Postup: Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na malé kostičky. Nasypte je do hrnce a podlijte asi 2 cm vody. Přiklopte a na mírném stupni duste, dokud jablka nezměknou. Hotová jablka rozmixujte mixérem a podle vlastní chuti můžete přidat cukr a špetku skořice. Do rozmixované směsi vmíchejte pudink, postavte zpět na sporák a vařte do zhoustnutí. Přesnídávkou plňte vyvařené sklenice, uzavřete je a nechte chladnout dnem vzhůru.

TIP: Pokud připravujete přesnídávku pro malé děti, nemusíte přidávat pudink, skořici ani cukr. Stačí svařit a rozmixovat očištěná jablka, která jsou už sama o sobě pro děti chutná.

Kuře pečené na jablkách

Rozmanitá paleta chutí, které se postupně rozvíjejí – zpestřete si nedělní oběd pečeným kuřetem na jablkách. Trocha exotiky z typicky českých surovin. Aby vám co nejvíce chutnalo, preferujte výrobky se značkami kvality (Klasa, "biozebra" apod.). Tedy v případě, že nemáte jablka ze zahrádky a domácí kuřátko.

Ingredience:

4 kuřecí stehna

3 jablka

1 cibule

50 g špeku

20 g másla

olej

150–200 ml smetany ke šlehání

uzená paprika

sůl, pepř

Postup: Jablka oloupejte a zbavte jádřinců. Nakrájejte je na měsíčky. Kuřecí stehna omyjte, osušte a ochuťte solí, pepřem a uzenou paprikou. V pánvi, kterou je možné vložit i do trouby, ze všech stran prudce zatáhněte stehna na troše rozpáleného oleje. Kuřata z pánve vyjměte, na dno naskládejte nadrobno nakrájený špek, cibuli a plátky jablek.

Vše podlijte smetanou (asi do výšky 1 cm) a navrch naskládejte kuřata. Přidejte 50 ml vody

a na stehna poklaďte kousky másla. Pečte na 180 °C asi 30 minut nebo dokud stehna nebudou hotová.

Domácí paštika s jablky

A paštiku máte domácí? Až se vás hosté zeptají, můžete hrdě odpovědět, že ano. U paštiky se oceňuje nejen její jemnost, ale i komplexnost chutí. Že jste ještě tuhle delikatesu nikdy nezkoušeli připravit? Všechno je jednou poprvé.

Ingredience:

500 g kuřecích jater

200 ml bílého vína

100 ml smetany

250 g slaniny

1 jablko

½ cibule

sůl, pepř

2 bobkové listy

hrst vlašských ořechů

máslo

Postup: Jablka oloupejte a nakrájejte na malé kostičky. Slaninu a cibuli nasekejte nadrobno. Játra očistěte a nakrájejte na kostičky. Na pánvi rozehřejte lžíci másla a osmahněte na něm slaninu s cibulí. Poté vmíchejte jablka a ještě krátce restujte.

Do pánve přidejte játra a vše společně osmažte. Poté směs podlijte vínem, přidejte bobkový list, osolte, opepřete a nechte vařit, dokud se víno nezredukuje a nevypaří se alkohol. Směs podlijte troškou vody a nechte ještě pár minut dusit pod pokličkou, aby játra dostatečně změkla. Vyjměte bobkový list a vše rozmixujte tyčovým mixerem. Vmíchejte smetanu a nahrubo nasekané ořechy,

Paštiku nalijte do formy a její povrch zalijte rozpuštěným máslem. Uložte přes noc do lednice, kde nechte paštiku ztuhnout.

Mandlový koláč s jablky

Milujete lehké a osvěžující moučníky s tenoučkým korpusem, našlehaným tvarohovým krémem, na kterém nesmí chybět nějaké voňavé a příjemně nakyslé ovoce, třeba jablka? Máme pro vás ideální recept.

Ingredience na těsto:

160 g hladké mouky

1 vejce

60 g cukru krupice

110 g másla

1 sáček vanilkového cukru

špetka soli

Ingredience na náplň:

250 g polotučného tvarohu

1 smetana ke šlehání (31 %)

1 vejce

2–4 lžíce cukru (dle chuti)

½ pytlíku Creme Ole (pudink za studena od Dr. Oetker)

2 jablka

citronová šťáva

Postup: Smíchejte prosátou mouku, cukr, vanilkový cukr a špetku soli. Studené máslo nakrájejte na menší kostky a jako drobenku ho zapracujte s moukou a cukrem. Přidejte vejce a pořádně prohněťte, aby se směs spojila. Vytvořte z těsta hladkou placku, zabalte do fólie a dejte vychladnout do ledničky aspoň na 30 minut.

Předehřejte troubu na 180 °C a koláčovou formu vymažte máslem. Na lehce pomoučeném válu vyválejte z těsta slabší plát a opatrně ho přeneste do vymazané formy. Před pečením korpus několikrát propíchněte vidličkou. Pečte 15 minut, až těsto zezlátne. Vyndejte jej trouby a nechte vychladnout. Troubu zatím nevypínejte a pusťte se do náplně. Jablka zbavte jádřinců a nakrájejte na tenčí měsíčky.

Smíchejte tvaroh, smetanu, cukr a vejce. Vzniklou směs utřete do hladka. Pomalu přisypávejte Creme Ole a neustále míchejte metličkou, aby nevznikly hrudky. Směs rozetřete na připravený korpus a pokládejte měsíčky jablek. Připravený koláč pečte 20–25 minut na 180 °C.

TIP: Jablka pokapejte citronovou šťávou, aby nezhnědla.

KAM DÁL: Babiše odmítli obsloužit v Třeboni, Monika podporuje české živnostníky na Jadranu a non stop mejdan u Míši Davida.