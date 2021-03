Postel pro vaši zeleninu přímo na zahradě. Na první pohled složitá proměna skoro nic nestojí

Nikdy nebyl lepší čas na pěstování vlastní zeleniny. Možná však nevíte, jak na to. Pro ty, kteří nechtějí kopat do vlastního trávníku a vytvořit si záhony, je ideální vytvořit si vyvýšenou půdu, která vypadá jako pohodlná postýlka pro vaši zeleninu. Chcete se do toho pustit?

Na slunci či ve stínu

Taková vyvýšená postel pro zeleninu je ideální pro místa, kde není vhodná půda. S takovým specifickým “záhonkem” se skvěle hospodaří. Jediné, co se musíte rozhodnout, jestli chcete pěstovat zeleninu, která má radši slunce nebo stín.

Chcete-li si postavit své vyvýšené lůžko, budete potřebovat pražce (pokud si chcete postavit vlastní). Budete také potřebovat nějaké nářadí - kladivo, rýč, šrouby, hřebíky. Vše, co je třeba, lze koupit v jakémkoliv zahradním centru.

Malý příklad, jak krásně může vaše zahrada vypadat:

Jestli si chcete udělat zeleninovou “postýlku” na míru, nebo vytvořit už vlastní podobné ohrádky, je na vás a hlavně na tom, co vám umožní vaše zahrada. Vytvořit si vlastní nezabere více jak den a už hotové konstrukce jsou zase vhodné pro úplné začátečníky. Zde je malý návod:

Změřte požadovaný prostor. Vyrovnejte plochu a odstraňte veškeré nečistoty nebo trávu. Zajistěte, aby půda, na které stavíte, neobsahovala vytrvalé plevele. Umístěte desky, panely nebo pražce na své místo a připevněte je společně pomocí příslušných upevňovacích prvků. Zajistěte, aby rohy byly kolmé.

Příklad složitější konstrukce:

Co pěstovat?

Ideální je ve vaší nové postýlce pěstovat vřesovité rostliny, které vytvářejí kyselou půdou, kterou milují bylinky, protože mají rádi půdu, která volně odtéká. Vhodná je i jakákoliv zelenina jako salátové listy, špenát, fazole, hrášek, brambory, mrkev, cukety, ředkvičky a cibule - jsou pro začátečníky docela jednoduché.

KAM DÁL: Pivo, telka a želva. Píseň od kapely Tři sestry pro fotbalovou reprezentaci budí nebývalou kritiku