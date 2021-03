Pivo, telka a želva. Píseň od kapely Tři sestry pro fotbalovou reprezentaci budí nebývalou kritiku

Jako příklad českého buranismu a jednoduchosti vnímají osobnosti na twitteru nový hudební klip k písni Ukažme kuráž. Píseň od kapely Tři sestry má navnadit k fandění národního týmu do 21 let na nadcházejícím Mistrovství Evropy mladých talentů.

Pokud měla píseň s klipem vzbudit pozornost, podařilo se. Bohužel pro marketing české reprezentace je nutné dodat, že reakce jsou spíše kritické. Zároveň se jedná o docela výstižný odraz současného stavu naší kultury.

Horší než zelený dres

Výkop v sérii nevybíravých tweetů můžeme začít u respektovaného novináře serveru Seznamzprávy Jiřího Hoška. „Snažíme se v těchto dnech Skotům ukázat, že nejsme burani z východní Evropy, co duševně zamrzli v devadesátkách. Nedá se říct, že by tenhle videoclip onomu snažení pomáhal. A to volím hodně diplomatickou formulaci…,” přihazuje své do mlýna.

Ostatní reakce se začaly sypat jako sníh v zimě. Uživatel Huggo napsal: „To, že pro hokejovou reprezentaci tady dělá hymny Kabát a pro fotbalovou Tři sestry, o nás jako o národu bohužel říká víc, než je třeba.”

Na to, že celý koncept klipu je kulturně zpátečnický a místo originálního zpracování, které bude oslavovat respekt, úctu a sportovní spravedlnost, upozorňuje velké množství osobností.

„Už za to někoho vyhodili? Úplně vidím jak si to kluci pouští v kabině a do sluchátek před špílem. Zlatej Brichta a "Červená modrá bílá". Super že pojedeme na Euro v roce 2021 jako banda ze Sokolovny. Nic proti třem sestrám, ale tohle je hymna max. na Euro anonymních alkoholiků.” Reakce uživatele Martian upozorňuje na to, že hlavní hrdina má Mistrovství Evropy do 21 let spojené hlavně s tím, že opustí rodinu, aby se zašil na několik dní v hospodě.

Video zde.

