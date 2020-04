Pražská oáza klidu. V Tiché Šárce by chtěl bydlet každý

Už máte pocit, že jste vyčerpali všechny varianty víkendových výletů v Praze a jeho okolí? A co takhle Tichá Šárka? Trošku ve stínu populárnější Divoké Šárky se nachází krásné údolí, kde v údolí pod kostelem sv. Matěje zapomenete, že město leží na dosah ruky.

Už máte pocit, že jste vyčerpali všechny varianty víkendových výletů v Praze a jeho okolí? A co takhle Tichá Šárka? Trošku ve stínu populárnější Divoké Šárky se nachází krásné údolí, kde v údolí pod kostelem sv. Matěje zapomenete, že město leží na dosah ruky.

Východní část Šáreckého údolí ve své kráse definuje všeobjímající příroda a meditativně plynoucí Šárecký potok. Velmi populární skalnatá Divoká Šárka se tak mění v opravdu tiché místo, které je lemováno krásnými domy a tento ráj na zemi je jednou z nejluxusnějších adres v Praze. Ano, tento ráj na zemi je stále součástí hlavního města, ale nic tomu nenasvědčuje.

Na silnici zapomenete

Když se ponoříte do krásného údolí Tiché Šárky, tak zde naleznete minimálně jeden prvek, který připomíná fakt, že se stále nacházíte ve městě. Silnice, která protíná údolí, je snad jediným prvkem, jenž poněkud devalvuje božský klid, co ovládá celé území. Začněte objevovat v příjemné restauraci na Jenerálce či si ji zvolte jako cíl cesty. Ani jedné varianty nebudete litovat.

Od vinice k luxusu

Už z dochovaných usedlostí je patrné, jakému účelu zdejší prostředí po léta sloužilo. Základní význam lokality byl již od 15. století ve viničním hospodářství, které založil Jiří z Janovic a nacházely se na jižním svahu vrchu Baba. Kopec, na kterém ční kostel sv. Matěje, se později stal epicentrem všech následujících vinic.

V 16. století na víno přirozeně navázalo zakládání chmelnic. Dodnes jsou ve svahu patrné stupňovité terasy v zahradách, které tento druh hospodářství připomínají. Většina vinic se později proměnila v usedlosti, které jsou i dnes nedílnou součástí specifické atmosféry místa.

Lokalita se později měnila ve velice atraktivní místo k životu a hospodářství postupně sloužila i měšťanům. Tichá Šárka se tak rozrůstala o velkorysé dvory a letní sídla pražské smetánky. Dnes jsou vily, domy a pozemky v zájmu bohatých podnikatelů. Bydlet v Tiché Šárce znamená probudit se do malého kusu ráje na zemi.

Jedním z dalších charakteristických prvků, které udávají vzhled a atmosférů Tiché Šárky, jsou mlýny, které ještě připomínají dobu minulou.

Tichá Šárka dnes?

Pro výletníky je Tichá Šárka velmi přátelskou lokalitou. Vede zde interaktivní naučná stezka, která připomíná všechna důležitá a památná místa údolí. Stejně tak se dozvíte o bohaté fauně, flóře a historii. Cyklistické nadšence potěší stezka, která vede z Podbaby a Tróje do Nebušic a Divoké Šárky.

Pro zvědavé dobrodruhy je v nabídce několik cest do kopců a lesů, které celé údolí lemují. Ztratit se v Tiché Šárce není vůbec nic, čeho by se měl návštěvník bát. Pro opravdu vytrvalé výletníky se nabízí cesta klidně až do Roztok u Prahy.

Fauna a flóra

Překvapivé je, že rozsáhlé lesy byly vysázené v 19. a 20 století. Původní je pouze les na kopci, kde stojí kostel sv. Matěje.

Že nejde o žádný pražský park, je patrné i díky živočichům, na které můžete v Tiché Šárce narazit. Ať už jde o prase divoké, zajíce či srnky. Údolí je zároveň důležitým hnízdištěm ptáků a drobná fauna hmyzu.

Každý z těchto přírodních prvků hraje v Tiché Šárce svoji roli v romantické atmosféře. Ne nadarmo je jakýkoli volný pozemek pod drobnohledem developerů a realitních makléřů. Tichou Šárku je však nejlepší si užít při běžné víkendové procházce, která se vám dostane pod kůži, díky níž si místo zaručeně zamilujete.

KAM DÁL: Oběd pod širým nebem. Nejlepší pikniková místa Prahy si zamilujete