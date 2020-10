S bylinkami a čerstvou zeleninou se loučit nemusíme. Vypěstujeme je doma i v zimě a není to nic složitého

Přes léto jsme zvyklí vařit z čerstvé doma vypěstované zeleniny a hlavně používat bylinky, které si jednoduše dojdeme natrhat na zahrádku nebo alespoň na okno v bytě. Teď se ale blíží chladné počasí a mnozí svoje pěstební pokusy vzdávají, což je velká škoda. Podmínky v domácnosti totiž umožňují pěstovat hlavně bylinky, ale dokonce i některou zeleninu po celý rok. A právě v této době, kdy musíme víc než kdy jindy dbát o své zdraví, se nám trochu toho zdravého čerstvého “lupení” jistě hodí.

Řeřicha na chleba i do pomazánek

Oblíbenou drobnou rostlinkou, na kterou se mnozí z nás těší celou zimu až do jara, je řeřicha. Není ale důvod, proč bychom si ji nemohli vypěstovat doslova kdykoliv. A tak není nic jednoduššího než vlhký substrát nebo i vatu se semínky řeřichy umístit na světlé místo, kde teplota neklesá pod deset stupňů, a nezapomenout ji pravidelně zalévat. Pak už stačí počkat přibližně deset dnů a zahájit sklizeň.

Svěží domácí cibulka

Milujeme jarní cibulku, ale v zimě ani ta, kterou koupíme prakticky v jakémkoliv supermarketu, není taková, jakou bychom si představovali. Proto není na co čekat a pojďme pěstovat. Jak? Stačí poměrně hustě osít substrát v truhlíku koupenými semínky a zasypat asi dvoucentimetrovou vrstvou. Opět je třeba truhlík umístit na světlé a teplé místo, ale nikoliv přímo k topení. Ideální je okno třeba právě v kuchyni, kde bude brzy svěží cibulková nať při ruce. To je vše - pak jen zaléváme a čekáme, až se objeví nať, kterou dochutíme třeba nedělní oběd.

Čerstvá rajčata v prosinci? Proč ne?

Ti z nás, kteří se rádi pustí do většího dobrodružství, si mohou troufnout i na “velkou” zeleninu. Doma si v zimě totiž můžeme vypěstovat dokonce i salát nebo rajčata. A znovu je třeba zdůraznit, že nejde o nic, co bychom nezvládli. Rajčata pěstujeme stejně, jako bychom je chtěli vysazovat na jaře na zahradu. Předpěstované sazeničky, které ze semínek vyklíčí klidně i v malých nádobách, přesadíme do větších truhlíků nebo květináčů a umístíme v bytě tak, aby měly dostatek denního světla, které ke svému růstu a později i ke zrání plodů nutně potřebují. Zřídit nebo koupit můžeme i speciální pěstební boxy, ale obejdeme se i bez nich.

V případě pěstování rajčat je nutné si uvědomit, že k tvorbě plodů potřebují opylování. To v létě venku zajistí hmyz, v zimě v bytě se o to ale musíme postarat sami. Není to nic složitého. Stačí k tomu třeba vatová tyčinka nebo štěteček, kterými stíráme pyl z jednotlivých květů a přenášíme jej na květ další. Větší vědu v tom nehledejte. I když pěstování rajčat vyžaduje více času než třeba řeřicha, z výsledku budete mít určitě radost.

Salát potěší

Jak bylo už zmíněno, stejně jako vše předešlé, můžeme se těšit i na domácí salát. Pokud nebudeme trvat na velké úrodě, můžeme k pěstování mladých lístků využít i odkrojenou spodní část třeba ledového salátu, který jsme si koupili v obchodě. Stejně tak, jen s využitím vrchní části kořene, můžeme získat mladé lístky petržele a podobně. Tyto odkrojené části rostlin je nutné položit na vlhký substrát, který budeme po celou dobu pěstování pečlivě sledovat, aby nevyschl.

Nečekejte - pěstujte

Jak je vidět, ani ti z nás, kteří se jen neradi loučí s létem a netrpělivě vyhlížejí další jaro, aby už mohli znovu sklízet čerstvé plody a bylinky, nemusí zoufat. I v bytě lze při troše snahy kouzlit a příroda bude určitě spolupracovat.

