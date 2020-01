V lednu připravujeme rouby jádrovin. Pro ptáky vyrábíme budky, aby si na ně zvykli

Nyní, tedy v době vegetačního klidu, si připravujeme rouby ovocných stromů. Bereme je ze silných jednoletých výhonů plodných a zdravých stromů nejlépe z jižní strany horní části koruny, kde jsou dobře vyzrálé. Bujně vyrostlé výhony, rostoucí často kolmo vzhůru do koruny (vlky), jsou jako rouby nevhodné, právě tak jako výhony příliš slabé. Bohužel nelze jako rouby použít ani výhony starší než jeden rok.

Kam s rouby?

Rouby peckovin odebíráme do konce ledna (třešní a višní mají být odebrány v polovině prosince). Rouby jádrovin (jablka, hrušně) je potřeba odebrat do konce února. Rouby označené jmenovkami zakládáme buď do vlhkého písku v chladném sklepě, nebo do brázd do země na severní straně budov, přihrneme je celé nebo do poloviny zemí, aby nevysychaly.

PTAČÍ BUDKY

Pro modřinku (malý sýkorník): je určen pro malé druhy sýkor. Ty sice mohou zahnízdit i v budkách s větším vletovým otvorem, ale jsou vystaveny konkurenci od sýkory koňadry. Pro koňadru (velký sýkorník): je určen pro velké druhy sýkor. Osídlují ji však i další, oba lejsci, rehek zahradní, brhlík lesní, oba druhy vrabců atd. Pro špačka (špačník): budka je využívaná i dalšími druhy ptáků - větší druhy sýkor, brhlík, strakapoudi, krutihlav, lejsci, rehek zahradní atd.

Kontrolujte uskladněnou zeleninu a ovoce

V lednu pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce a zeleninu. Sledujeme momentální teplotu a vlhkost. Doporučená skladovací teplota se doporučuje 2 až 6 °C a vlhkost vzduchu přibližně 85 %. Skladovací prostory pravidelně větráme, hnilobami napadené plody ihned odstraňujeme a likvidujeme. Jakmile se objeví nějaké choroby, musíme jejich zdroj odstranit, aby se nešířily dále. Sklep pravidelně větráme, a to ve dnech, kdy teplota vystoupá nad nulu. Zkontrolujeme také uskladněné cibule a hlízy okrasných květin, věnujeme pozornost i přezimovávaným pelargóniím, fuchsiím a dalším rostlinám.

Pokud se oteplí, zalijeme stálezelené listnáče a jehličnany. Tyto rostliny i v zimě odpařují vodu, a pokud zaschne zem, uschnou i rostliny. Na jaře si pak myslíme, že umrzly. Pokud je v zemi dostatek vláhy z dešťů nebo z tajícího sněhu, není zálivka nutná. Letošní zima, třebaže je prakticky bez sněhu, je alespoň vydatná na dešťové srážky.

Nabídněte ptákům nové bydlení

V zimě máme přeci jen dostatek času ke zhotovení hnízdních budek pro drobné ptactvo a jejich umístění v zahradě. Především se snažíme přilákat sýkorky a vytvořit pro ně zimní nocoviště, a to pomocí nově vytvořených budek. Zhotovené dřevěné budky pro sýkorky by měly mít vnitřní rozměry alespoň 14 x 14 x 25 centimetrů. Vletový otvor o průměru 3,2 až 3,5 cm je třeba umístit v horní třetině výšky přední desky a musí se nasměrovat k jihu nebo k východu. Budky zavěšujeme do výšky 2 až 3 metry.

Ač se někomu může zdát, že vyvěšování budek v lednu je předčasné, není to pravda. Jak zmiňuje zahrádkář, budky poslouží ptákům ukrýt se nyní v zimě před mrazem a na jaře, kdy ostatní ptáci teprve hledají dutinu pro hnízdění, mají ptáci na vaší zahradě jasno, kde založit rodinu.