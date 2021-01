Zahradu můžeme hnojit ekologicky. Průmyslových hnojiv netřeba, často stačí to, co dům dal

V domácnosti při přípravě jídla vzniká odpad, který ještě může dobře posloužit a je škoda ho jen tak vyhodit do odpadkového kbelíku nebo vylít do dřezu. A to ani nemusíte být zapálenými ekology, kteří zužitkují kdejakou slupku od brambor. Stačí uvažovat trochu ekonomicky a ušetřit rodinné finance, když místo nákupu průmyslových hnojiv pro pokojové i venkovní rostliny spotřebujete odpad z kuchyně.

Rýžová voda jako životabudič pro rostliny

Když neosolíte vodu, v níž vaříte rýži, můžete ji pak použít jako přírodní hnojivo. Rýžová voda je bohatá na minerály, které dodají vitalitu rostlinám, jež pěstujete doma i na zahradě. Zvláště myrta ocení vodu z rýže a odmění se bohatým růstem. Jen je třeba se držet zásady, že zaléváme vodou zchlazenou na pokojovou teplotu. K zalévání používáme rýžovou vodu maximálně dvakrát týdně.

Vodu z brambor je škoda vylévat do dřezu

Máte-li doma africké fialky, které patří k oblíbeným a vděčným pokojovým rostlinám, pak si na ně vzpomeňte, až budete v kuchyni slévat vodu z vařených brambor. Jestliže předtím vodu neosolíte, získáte výborné hnojivo, které podpoří růst fialek. Horká voda však na rostliny nepatří, nejprve je nutné ji zchladit.

Pytlíky s čajem jako hnojivo i odpuzovač hmyzu

Ve které domácnosti by se nenašly použité čajové sáčky? Určitě by jich bylo mnoho, protože čaj se vaří snad v každé rodině. Při bližším pohledu na sáček si uvědomíme, že se ve skutečnosti jedná o přírodní produkt – listy z čajovníku, které mohou ještě dobře posloužit. Když je necháte usušit a pak je rozprostřete na povrch hlíny v květináči s pokojovou rostlinou, získáte výživné hnojivo, jež plní ještě jednu funkci. Efektivně odpuzuje hmyz.

Kávovou sedlinu zbožňují žížaly a hortenzie

Kafaři, zbystřete! Už ani lžička lógru nazmar! Chcete-li podpořit obranyschopnost pokojových rostlin, vyzkoušejte malý fígl. Kávovou sedlinu ze dna hrníčku nevyhazujte, ale nechte ji dobře proschnout. Pak ji totiž lze využít jako hnojivo, jež prospívá rostlinám. Stačí ji přimíchat do prokypřené půdy v květináči a těšit se na jejich bujnější růst. Lógr z kávy lze také vylít na kompost, kde již na něho čekají žížaly, které ho přímo zbožňují.

Hortenzie s modrými květy se vám odvděčí výraznějším zbarvením, jestliže jim také dopřejete kávovou sedlinu.

Okurkový lák jako odstraňovač plevele

I s nálevem z okurek lze na zahradě dělat divy. Můžete ho dopřát rostlinám, které mají rády kyselou půdu. Jedná se například o kanadské borůvky, některé druhy lilií, hortenzie, rododendrony. Pak stačí, když je lákem z okurek zalijete. Funguje však také jako poměrně spolehlivý likvidátor nepříjemného a otravného plevele, který okurkovým nálevem polejete.

