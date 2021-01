Meduňka lékařská: Bylinka, po které budete spát jako nemluvňata, toho dokáže mnohem více

Meduňka lékařská je vytrvalá bylina, která disponuje čtyřhrannou, rozvětvenou lodyhou vysokou do 1 metru a s vejčitými, vstřícnými, tmavě zelenými listy s charakteristickou citronovou vůní. Spodní listy jsou velké s dlouhým, ochlupeným řapíkem, horní jsou protáhnuté, vroubkovavě pilovité s krátkým řapíkem.

Květy jsou drobné, bílé, nažloutlé nebo růžové a nacházejí se po šesti v přeslenech v paždí listenů. Květ má pětičetnou korunu, krátce trubkovitý kalich a čtyři tyčinky. Plod je suchý, pukající a má čtyři semena. Kvete od června do sprna.

Když ji nechráníte, tak zmrzne

Tato rostlina pochází z východního Středozemí, ale odpradávna se pěstovala jako léčivá a medonosná rostlina i ve střední Evropě a v teplejších oblastech i zplaňuje. Nejlépe se jí daří v dobře obdělávaných, hluboko výživných pudách.

Meduňkové kuře

Tato bylinka je také skvělým kořením. Dvě lžičky natrhané meduňky promíchejte s 1/4 hrnku másla. Tímto bylinkovým máslem pak pomažte kuře, než ho dáte do trouby. Hrst lístků klidně můžete dát dovnitř kuřete.

Na nechráněných místech snadno vymrzá. Vyžaduje slunnou plohu a dává přednost sušším stanovištím. Vytváří velké množství nektaru, takže je velice oblíbená u včelařů.

Nať sbíráme pouze za předpokladu suchého počasí, nejlépe pak za chladného odpoledne, ještě před začátkem rozkvétání květů, jelikož v době květu se již léčivé vlastnosti dosti mění. Má příjemnou, trochu citronovou vůni a chuť, která je dosti podobná medu, podle níž dostala také své pojmenování. Rostlina je obecně víceletka, u nás ale volně neroste, jen se pěstuje.

Jste ve stresu? Meduňka vám pomůže

Dnes je meduňka k dostání opravdu všude, takže je dostupná prakticky každému. Dobré vlastnosti meduňky jsou známé již dlouho.

Mluvil o nich již proslulý lékař a také uznávaný přírodovědec Paracelsus, který ji dokonce nazval elixírem života, a to zřejmě proto, že je mimořádným lékem na uklidnění celého organismu. Takových rostlin máme více, ale meduňka působí nejen na nervovou soustavu a psychiku, ale léčí všechny orgány těla, postižené vlivem stresu chorobnými změnami.

Uvolňuje křečovité stažení způsobené nervovým vypětím, uklidňuje také bušení srdce, dýchací a zažívací orgány. Tiší také záchvaty kašle dětí (společně s mateřídouškou), uvolňuje křeče žaludku a zaražené větry, pomůže proti zvracení v těhotenství.

Meduňku lze využít i na opary ve formě balzámu na rty. Smíchejte ji s mandlovým olejem a včelím voskem. Tento balzám skvěle zatočí se svrbějícími rty.

Meduňka je také uznávaným uspávacím prostředkem a platí to jak u dětí, tak i u starších lidí. Takový šálek nálevu z meduňky oslazený medem naprosto spolehlivě nahradí tabletku na spaní a přitom ještě všeobecně prospívá. Čaj je navíc naprosto neškodný a pít ho můžeme klidně denně ve velkém.

Tinktura nebo víno

Osvědčuje se skvěle i využívání meduňky ve formě tinktury nebo vína. Již několik století se z meduňky vyrábí takzvaný karmelitánský líh, který dosud občas dostaneme ve specializovaných lékárnách. Při vnějším použití je doporučováno natírat podrcenými listy nebo tinkturou čelo a spánky při bolestech hlavy a migréně, osvědčilo se i natírání postižených míst při oparu, třeba herpesu.

Zajímavý je i olej z meduňky. Jeho příprava je přitom naprosto snadná a v pohodě ji zvládnete i sami doma. Natrháte čerstvé lístky meduňky a spolu s kvalitním olejem je vložíte do hmoždíře. Vše utřete do hladké směsi a nalijete do skleničky.

Olej si následně nalijete na bříška prstů a krouživým pohybem vetřete do spánků. Meduňkový olej skvěle tiší bolesti hlavy, pomáhá ale také při nespavosti a celkově navozuje pocit klidu.

