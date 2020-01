Hudební legendy útočí. Praha zažije výjimečně bohatý kulturní rok

Při pohledu na kalendářní rok 2020 je dobré se podívat, co nás čeká v oblasti kultury. Hudba je komplexní obor, který obsahuje hned několik různých žánrů pro specifickou vrstvu posluchačů. Jsou však jména, jejichž hvězda září nad všemi a jejich postavení na hudební scéně se dostalo do kategorie nesmrtelných legend. O jakých jménech je řeč?

Pet Shop Boys

Žádná diskotéka v devadesátých let se neobešla bez jedné písně Pet Shop Boys. Co takový hit Go West, It’s Sin nebo Always On my Mind? Určitě je znáte minimálně z rádiového vysílání.

Britská hudební skupina se věnuje hlavně tanečnímu žánru. O tom se můžete přesvědčit sami 13. 5. v pražském Forum Karlín. Nejlevnější vstupenky seženete za 1290 korun. Kdo Pet shop Boys zná a obdivuje, určitě nebude litovat.

Nick Cave and The Bed Seeds

Jedná se možná o trochu náročnější žánr, ale ne nadarmo Nick Cave zaplní celou O2 arénu. Jedná se totiž o stále tvůrčí aktivní legendu, jehož hluboký a intenzivní hlas jen tak nezapomenete. Jeho nová deska Ghosteen stále dokazuje, že tento Australan má světu co říct.

System of Down

Fanoušci tvrdších kytarových riffů si přijdou na své. V červnu totiž do České republiky zavítá alternativní metalová kapela System of Down. Jejich styl hudby určitě není pro všechny, ale po roce 2000 si tato americká kapela získala celosvětovou oblibu a i v České republice existuje mnoho fanoušků, kteří na jejich písních vyrostli. Pojďte si tak zavzpomínat na drsnější období puberty. Určitě nevynechají skladby z přelomového alba Toxic city.

Guns N’Roses

Welcome to the jungle! Vítejte v džungli líbivých kytarových melodií a nezaměnitelného hlasu Axela Rose. Guns N’Roses se do historie rockové hudby zapsaly nespočtem kultovních hitů a fanoušci si je na vlastní uši mohou připomenout 19. 6. v pražských Letňanech. Očekávat se může hlava na hlavě, protože popularita této legendární kapely je doslova celosvětová.

Kiss

Jejich tváře jsou zahalené pod vrstvami make upu, ale to je právě to, díky čemu si je všichni pamatují. Americká rocková kapela Kiss i díky tomu vlastně nikdy nezestárne. Výrazná, extrémní kostýmy a prostě nezapomenutelná show. To mohou čeští diváci sami posoudit 1. 7. v O2 aréně.

Iron Maiden

Anglická legendární heavymetalová kapela znovu zavítá do České republiky. Jejich maskot Eddie už pomalu zaplňuje plochu pro plakáty v celém hlavním městě a na stadionu fotbalové Slavie se může očekávat obrovská návštěva. Lístky tak budou mizet velmi rychle, protože Iron Maiden si Češi jednoduše zamilovali. 7. 7. v Sinobo aréně ve Vršovicích se tak znovu rozezní tvrdá kapela této anglické partičky.

Thom Yorke

Poněkud alternativnější, ale přesto velmi oblíbený frontman legendární kapely Radiohead – Thom Yorke se v České republice ukázal během koncertního turné jenom jednou. Nikdy však se svým sólovým projektem.

To přestane platit 12. 7., protože tehdy odehraje koncert v pražském Forum Karlín. Kdo má rád poněkud složitější aranžmá skladem tohoto melancholického experimentátora z jiné planety, nesmí si tuto událost nechat ujít.

Ozzy Osbourne

Ano, Ozzy stále žije. Byť mu asi pomáhá velké množství medikace, drží se pořád na nohou. Dokonce vyráží i na turné a 19. listopadu se českým fanouškům ukáže v O2 Areně. Na vlastní oči a uši tak můžete posoudit, jak na tom bývalý frontman Deep Purple opravdu.