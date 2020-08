Hudební úlety za socialismu: Darinky zvonky a Céčka Michala Davida

V první řadě je nutné připomenout, že pop osmdesátých let byl poněkud vyšinutý v podstatě v každé zemi bez ohledu na politickou ideologii, které sloužil. Barevné šusťákové modely, muži s dlouhými kudrnatými vlasy lámali srdce fanynkám každého věku a vše se odehrává v nekonečném rytmu disca.

Radost, štěstí a třeštění se však v Československu neslučovalo s realitou těch, kterým zrovna dvakrát tehdejší systém nepřál. Kdo nebyl spokojený s normalizačními postupy tehdejší komunistické ideologie, musel si připadat jako v kulturním pekle. Jaké skladby jsou v podstatě hymnou této doby?

Nonstop

Nesmrtelný Michal David si svoji pevnou roli na hudební scéně osmdesátých let potvrzoval několika hity, které dodnes nekonečně zní skrze rádiové vlny v automobilech, obchodech a domácnostech. Byť už je užití rádia v současnosti výstřelek nostalgie, některým skladbám prostě neuniknete. Michal David jich za svoji dlouhou kariéru vytvořil hned několik.

Asi nejvýraznější příspěvek a popěvek zanamenáme v singlu Nonstop. Poselství o tom, že chce žít nonstop a má chuť se prát po jednom poslechu nedostanete z hlavy a mučit vás bude minimálně do usnutí. Dalším velmi oblíbeným hitem z jeho kreativní produkce jsou bezesporu Céčka. Skladba je to vskutku pop-kulturní, protože vystihuje obsesi mladých sbírat jakýsi plastový odpad, z kterého mohli vytvářet nekonečné nepoužitelné řetězy.

Darinka a její Gott

Karel Gott už není mezi námi, ale zato Darinka Rollinsová nadále popírá čas, byť s pomocí plastické chirurgie. Ne vždy se však jednalo o slovenskou královnu r&b. Její první krůčky v hudebním průmyslu najdeme právě za socialismu. Tehdy se do paměti většiny obyvatel Československa vepsala už ve velmi nízkém věku. Malé holčičky se totiž ujal sám velký Karel Gott. Píseň Zvonky štěstí nám epicky sdělují, že spievanie má Darinka zo všetkého nejradšej.

Posluchači s ní a jejím poněkud starším patronem evidentně souhlasili, a tak se tato píseň stala hitem roku 1984. Velký úspěch tak slavila už ve svých dvanácti letech. Darinka zazářila dokonce písní Arabela či Cesta do rozpravky. Vrcholem absurdna tehdejší doby byla píseň Kapela snov. Zde se vedle Darinky objevil Lešek Semelka, Karel Zich, Petr Janda, Jiří Korn, zpívající nebubeník Vítěslav Vávra a samozřejmě již výše zmíněný Micha David.

Kde jsi?

Další neodmyslitelný symbol pěvecké sestavy popové hudby osmdesátých let se jmenuje Dalibor Janda. Pořádný chlap s chraplákem žil jako kaskadér, říkal si hurikán a pátral po své dívce ve skladbě Kde jsi. Dlouhé vlasy Dalibora Jandy a široká ramena se nesmazatelně vepsala do historie. Dokonce se stal třikrát v řadě Zlatým slavíkem. Jen málokdo ví, že jméno Dalibor bylo křestní, rodné jméno má totiž Václav. Je jen otázkou, zda by hvězda osmdesátých let slavila takový úspěch, kdyby se zpěvák jmenoval Václav…

Dnes 67letý hudebník naposledy vydal album Někde v zemi nad Zemí. Ústřední píseň doplňuje geniální videoklip, kdy vidíme Dalibora, jak sedí s kytarou na obláčku. Dnes je však hluboko pod vrcholem popularity, a tak se tento hudební kousek stal spíše komickou tečkou za kariérou chraplavého drsňáka se srdcem na správném místě.

